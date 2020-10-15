Потребление газа в Хмельницкой области уменьшилось на 6 миллионов кубометров

В течение января-сентября 2020 года использование голубого топлива на территории Хмельницкой области составило 186,5 млн кубометров, что на 6 млн, или 3% меньше, чем за этот период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

По данным компании, потребление природного газа снизили и население, и промышленность региона. В частности, подоляне за год сократили расходы энергоресурса с 185,8 млн кубометров до 179,9 млн. На предприятиях региона потребление упало с 6,8 млн до 6,7 млн куб. м.

"В течение последнего десятилетия в области из года в год растет экономия природного газа. На пути рационализаторского тренда не стали ни нынешний исторический минимум цен на голубое топливо, ни увеличение количества клиентов компании", – рассказывает директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий.

"Объяснить это явление можно мягкими зимами с высокими температурами воздуха. Конечно, существенное влияние на уменьшение расхода газа во время отопительного сезона производит и масштабное внедрение энергоэффективных технологий, ведь новейшие котлы и утепление помещений позволяют "сжигать" значительно меньше энергоресурса", – добавил он.

Сейчас среди клиентов "Хмельницкгаз Сбыт" крупнейшими потребителями голубого топлива являются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также аграрии и дорожники.

Среди домохозяйств области больше всего энергоресурса используют жители Хмельницкого, Каменца-Подольского, Староконстантинова и Красилова.

Компания напоминает, что после отмены государственного регулирования цен на газ для населения, "Хмельницкгаз Сбыт" продолжает бесперебойную подачу голубого топлива всем категориям потребителей.

Услугами предприятия пользуются почти 413 тысяч домохозяйств, более двух тысяч промышленных предприятий и бюджетных учреждений, а также две сотни религиозных организаций.

Для удобства подолян поставщик построил крупнейшую в области сеть центров обслуживания клиентов и внедрил многочисленные онлайн сервисы. Компания является надежным лидером газового рынка Хмельницкой области уже более пяти лет.