Евросоюз ввел санкции против "повара Путина"

Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина из-за его причастности к поставкам вооружений в Ливию.

В соответствующей публикации в официальном журнале ЕС Пригожин характеризуется как "российский бизнесмен, имеющий тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией "Вагнер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

ЕС указывает, что Пригожин вовлечен в деятельность ЧВК Вагнера в Ливии и поддерживает ее, что угрожает миру, стабильности и безопасности этой страны.

В частности, ЕС обвиняет ЧВК Вагнера в неоднократном нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии и отправкой бойцов для поддержки "Ливийской национальной армии", сражающейся против признанного на международном уровне правительства национального согласия (ПНС) в Триполи.

В Ливии после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами.

По данным независимых наблюдателей, "Ливийскую национальную армию" под руководством генерала Халифы Хафтара поддерживают от 800 до 1200 наемников ЧВК Вагнера. Хафтару оказывают поддержку Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Генерал в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В частности, в ноябре 2018 года на встрече Хафтара с главой Шойгу был замечен Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

Россия традиционно отрицает официальное военное вмешательство в войну в Ливии.