"Укрспирт" получил лицензию на производство спирта

ГП "Укрспирт" получило от Государственной налоговой службы очередную лицензию на производство этилового спирта неденатурированного на пять лет – до 10 января 2025 года.

Об этом сообщил и.о. обязанности директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Наше госпредприятие получило, наверное, последнюю в своей истории лицензию на производство спирта. Она выдается на пять лет. После успешного завершения приватизации подобные лицензии в Украине будут получать уже частные спиртовые заводы. А пока мы конкурируем на рынке с другими государственными заводами, которые после проведения демонополизации 1 июля также борются за покупателей на рынке", – сказал глава "Укспирт".

цитируется в пресс-релизе госпредприятия в четверг. Выданная лицензия на производство этилового спирта будет действовать до 10 января 2025 года. В течение следующих 5 лет ГП "Укрспирт" может производить все виды спирта этилового неденатурированного: ректификованный (пищевой) спирт этиловый сырец, спирт этиловый.

Как сообщалось, собственники бренда Nemiroff за 55 млн грн без конкуренции купили первый завод "Укрспирта", выставленный на приватизацию после отмены монополии на производство спирта.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.