Китайский сервис игрового стриминга купил конкурента за $6 миллиардов

Китайский сервис игрового стриминга Huya Inc. покупает конкурирующую DouYu International Holdings Ltd. в рамках сделки, которая пройдет в виде обмена акциями.

Согласно условиям сделки, акционеры DouYu получат 0,73 акций Huya за каждую принадлежащую им акцию, таким образом, компания оценена в $5,98 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В результате будет создана игровая платформа стоимостью более $11 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Tencent Holdings Ltd., которая в настоящее время владеет долями как в Huya, так и в DouYu, получит 68% голосующих акций объединенной компании. В результате Tencent будет контролировать сервис, аналогичный Twitch от Amazon.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, которая, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии 2021 года.

Выручка китайских сервисов игрового стриминга, согласно прогнозу iResearch, составит 23,6 млрд юаней ($3,5 млрд) в этом году.

Как сообщалось, ранее Министерство цифровой трансформации и международный технологический холдинг TECHIIA подписали меморандум, включающий план строительства дата-центра с инвестициями в размере $1 млрд.

Основателям TECHIIA принадлежит компания WePlay! Esports, которая сейчас она входит в 15 крупнейших компаний, организующих киберспортивные турниры во всем мире.