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Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве

Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве

В пятницу, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-конференции, передает БизнесЦензор.

"Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", – сказал Кличко.

По словам мэра, город приняло такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла. А на полный запуск централизованной системы отопления протяженностью в 27 тыс. км для почти 12 тыс. домов городу нужна примерно неделя.

Кличко подчеркнул, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

"Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция", – отметил Кличко.

Автор: 

Київ (4677) Кличко Віталій (573) опалення (561) опалювальний сезон (1149) Київтеплоенерго (185)


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Топ коментарі
+5
Какой отопительный сезон? На улице почти 20 градусов тепла!
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15.10.2020 20:39
+3
Не терпится мерзавцу залезть в карманы киевлян....
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15.10.2020 20:25
+2
Педалик в прошлом году заявлял что отопление включат если температура будет ниже 8 градусов на протяжении более 5 дней. В этом году "концепция изменилась"... Потребление газа в Европе в этом году планируется "ниже на 3-5% в связи с потеплением", а у нас в связи с "потеплением отношений с газотрейдерами которым очень хочется втюхать населению избыточные запасы закупленного газа...
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15.10.2020 21:44
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Не терпится мерзавцу залезть в карманы киевлян....
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15.10.2020 20:25 Відповісти
Опять неделю будет морозить киевлян!
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15.10.2020 20:34 Відповісти
Какой отопительный сезон? На улице почти 20 градусов тепла!
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15.10.2020 20:39 Відповісти
Педалик в прошлом году заявлял что отопление включат если температура будет ниже 8 градусов на протяжении более 5 дней. В этом году "концепция изменилась"... Потребление газа в Европе в этом году планируется "ниже на 3-5% в связи с потеплением", а у нас в связи с "потеплением отношений с газотрейдерами которым очень хочется втюхать населению избыточные запасы закупленного газа...
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15.10.2020 21:44 Відповісти
Писька!.. очнись ! на улице плюс+ 20 градусов,дай людям деньги на зиму да на еду накопить да съэкономить.Подождать до + 8 и недельной выдержки.Бабло пизженое уже закончилось? Или Ахметов подгоняет?
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15.10.2020 22:58 Відповісти
Тушка Педаліка Баблобакса має першою піти на опалення концтабору Київ.
Ех, а колись же цей концтабір був містом...
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15.10.2020 23:34 Відповісти
ВЫБОРЫ просто чудеса творят, прошлые года Кличко жителей Киева морозил, А тут враз преобразился. Виталя прибери свой "пирс" с выходом на Киевское море, и других таких как сам заставь это сделать. И нужно не пиариться, а лопатой рыть и делать обещанные паркинги для стоянок транспорта города.
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16.10.2020 10:36 Відповісти
Совсем дурак обезумел.
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16.10.2020 13:55 Відповісти
Коли нарешті країна відмовиться від совка і перейде на автономне?
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16.10.2020 16:14 Відповісти
Дурак чи шо? Я мешкаю у квартірє!! Київ - це місто!! Який придурок буде мурувати піч у квартірє?!!
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16.10.2020 18:54 Відповісти

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