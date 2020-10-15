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Тарифы облэнерго вырастут на 25% после введения RAB, – член НКРЭКУ

Тарифы облэнерго вырастут на 25% после введения RAB, – член НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прогнозирует возможный рост тарифов на распределение электроэнергии после введения RAB-регулирования для операторов систем распределения в среднем по Украине на 25% с 1 января 2021 года.

Об этом 15 октября член НКРЭКУ Ольга Бабий сообщила во время встречи о введении стимулирующего тарифообразования, организованной Energy Club, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

"Ожидаемый рост тарифа на распределение, которое мы видим сейчас на той модели, которая есть (мы еще не видели окончательных документов), – это до 25%. Мы не считаем, что этот рост будет существенным, но об этом надо говорить, особенно с розничным потребителем ... в основном это почувствует промышленность, с ними надо коммуницировать и говорить об этом", – сказала Бабий.

По словам представителя НКРЭКУ, такой рост тарифов на распределение увеличит объем будущего финансового ПСО для "Энергоатома" на 5 млрд грн в год.

"Бытовой потребитель защищен 1 гривней 68 копеек, он не почувствует этого (увеличение цены на электроэнергию в результате роста тарифа на распределение, – ред.). Почувствует нагрузку рост тарифа на распределение, будем искренни, в дальнейшем "Энергоатом", который будет выполнять это ПСО. По нашим расчетам, это около плюс 5 млрд грн прибыли "Энергоатома", которыми он будет покрывать ПСО для населения", – пояснила Бабий.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому RAB-тарифи неможливі без росту цін на електроенергію

Как сообщалось, НКРЭКУ уже получила 25 заявок от операторов системы распределения электроэнергии (ОСР) на установление с 1 января 2020 года RAB-тарифов.

В конце августа НКРЭКУ утвердила изменения в ряд постановлений с целью внедрения стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения электроэнергии (RAB-тарифы), установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

Автор: 

обленерго (325) тарифи (1302) електроенергія (4233) НКРЕКП (1442) RAB (19)


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так они и так уже под гривну за кВт*час
https://www.nerc.gov.ua/?id=53604
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15.10.2020 17:15 Відповісти
Хорошо жить в стране дураков =).
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15.10.2020 17:53 Відповісти
Щас подождите выборы пройдут бараны проголосуют потом и введут Бараны для того чтобы их стричь.
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16.10.2020 12:07 Відповісти
РАБи будуть адськи вдячні!
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15.10.2020 20:53 Відповісти
сто раз писали/говорили, что РАБ-тарифы только снизят стоимость. почему-то я не удивлен этому заголовку
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15.10.2020 22:05 Відповісти
Говностатейки про РАБ-тарифы приходят к логическому финалу - повышение тарифов нужно для увеличения прибыли "Энергоатома".
Коммуницировать им, с!#@м, нужно, типа - мы вам тарифы повышаем, а вы нам - коммуницировать.
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15.10.2020 22:45 Відповісти
Никак не нажрутся
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16.10.2020 07:23 Відповісти
Ну что поклонники *зеленых тарифов* довольны? Жрите уроды.
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16.10.2020 11:19 Відповісти
Не удивляйтесь почему у вас в магазинах цены растут как на дрожжах и почему вы будете ходить без штанов. Целуйте своего Ахметова и тех кто впарил в страну *зелены тарифы* в жопу. А ведь ето только начало. Как пишется выше в статье, *зеленые тарифы* медленно но уверенно убивают Атомную енергетику. Так что рост цен на енергоресурсы а соответственно абсолютно на все остальное будет нарастать как снежный ком.
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16.10.2020 11:22 Відповісти

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