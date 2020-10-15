Буславец изменила состав аукционного комитета по продаже нефти

Членом Аукционного комитета по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа (АК) назначена Елена Чайковская.

Соответствующий приказ за подписью и.о. министра Ольги Буславец опубликован на сайте правительства, передает БизнесЦензор.

Тем же документом Сергей Файчук, который был в составе Аукционного комитета с июля 2020 года, был выведен из его состава.

Елена Чайковская является государственным экспертом группы нефтяного цикла и развития рынков нефтепродуктов директората нефтегазового комплекса и развития рынков нефти, природного газа и нефтепродуктов, уточняет отраслевое издание enkorr.

Сейчас Аукционный комитет возглавляет заместитель министра энергетики Максим Немчинов. Также в комитет, помимо новоназначенной Чайковской, входят Анатолий Грабовой (директор юридического департамента Минэнерго), Николай Колесник (начальник главного управления обеспечения функционирования нефтегазовых рынков Директората нефтегазового комплекса), София Угрюмова (заместитель директора департамента финансового планирования и реализации бюджетной политики).

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Как сообщалось, в июне Кабинет министров по предложению и.о. министра энергетики Ольги Буславец принял постановление, которым передал Минэнерго формирование состава аукционного комитета по проведению биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Ранее в состав аукционного комитета входили по 4 представителя от Минэнерго и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а персональный состав аукционного комитета утверждался совместным приказом двух министерств.

Напомним, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.