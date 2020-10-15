АМКУ оштрафовал "Идея Банк" на 4 миллиона за неправдивую рекламу

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ПАО "Идея Банк" на 4 млн грн за распространение неправдивой информации во время рекламной кампании.

Соответствующее решение было принято Административным коллегией АМКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках рассмотрения дела специалисты АМКУ установили, что банк на постоянной основе распространял рекламу своих акционных предложений "Идеальная 30" каждый день идеальный кредит под полный 0%" и Черная пятница цены пополам -50% распродажа кредитов".

"Эта информация является одним из основных факторов, который может повлиять на выбор потребителем этих услуг. Однако соответствующая рекламная информация при проверке оказалась далекой от реальности. Ведь процентная ставка по кредитам составляет 0,001% годовых. Более того, клиенту нужно отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, за открытие пакета услуг обязательный страховой взнос", – подчеркивается в сообщении.

АМКУ обращает внимание, что банк в рекламе также не указал максимальную сумму, на которую может быть выдан кредит, реальную годовую процентную ставку, максимальный срок, на который выдается кредит.

"Эта информация является обязательной для обнародования, и она могла в значительной степени повлиять на намерения потенциальных клиентов получить кредит. Такие действия вполне могли привести к получению неправомерных преимуществ перед другими участниками рынка", – сказано в сообщении.

АМКУ констатирует, что это подтвердил опрос потенциальных потребителей банковских услуг и банков конкурентов.

"Исходя из этого, Антимонопольный комитет принял решение признать, что "Идея Банк" совершил нарушение, предусмотренное статьей 151 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде сообщения ложных и неполных сведений в рекламных объявлениях о выдаче кредитов. На компанию наложен штраф в размере четырех миллионов гривен", – сообщает АМКУ.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2020 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).

Как сообщалось, в июне сделка по покупке 100% акций украинского "Идея Банка" у польского Getin Holding S.A. компанией Dragon Capital с частным инвестором была разорвана из-за изменения рыночной коньюнктуры.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (7,879 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 75 действующих банков.