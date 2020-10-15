Российский "Сбербанк" отказался от докапитализации украинской "дочки" на 4,3 миллиарда

"Сбербанк России" 7 октября решил отказаться от запланированной эмиссии 4,3 млрд акций украинского дочернего "Сбербанка", которую планировал провести за счет дополнительных взносов на сумму 4,3 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, отозванное решение о выпуске акций банк принял 26 июня 2020 года.

Ранее Окружной админсуд Киева своим постановлением от 16 сентября удовлетворил заявление российского "Сбербанка" об обеспечении иска и запретил государственным и частным исполнителям совершать любые действия, в т.ч. налагать арест, проводить описание или иные действия, направленные на обращение взыскания на акции или имущество украинской "дочки" "Сбербанка", сообщал Finbalance.

В своем иске российский "Сбербанк" просит суд признать противоправными действия госисполнителя в сводном исполнительном производстве №59036926, направленные на обращение взыскания на акции АО "Сбербанк".

Как отмечается, к исполнителю в пределах исполнительного производства №59036926 поступило заявление одного из взыскателей с требованием наложить арест на 50% акций украинской "дочки"" Сбербанка".

Напомним, в рамках сводного исполнительного производства №59036926 компании Игоря Коломойского и его партнеров на основании решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года пытаются взыскать с РФ $159 млн компенсации за их недвижимость, экспроприированную (отобранную) в Крыму после аннексии украинского полуострова Россией.

В рамках указанного исполнительного производства были арестованы 99,77% акций "Проминвестбанка", принадлежащие российской госкорпорации ВЕБ.РФ ("Внешэкономбанк"), которые в марте 2020 были проданы на бирже ПФТС за 268,7 млн грн для ООО "ФК "Фортифай".

Затем собственниками "ФК "Фортифай" стали менеджеры, близкие к Игорю Коломойского, после чего компанию официально приобрели структуры давнего бизнес-партнера олигарха Сергея Тигипко.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2020 года "Сбербанк" с общими активами 59,078 млрд грн занимал 8 место по этому показателю среди 75 банков.