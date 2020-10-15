На Волыни открыли первую в Украине централизованную службу "104"

В Луцке открыли первую в Украине централизованную аварийно-диспетчерскую службу "104", теперь все звонки от жителей Волыни поступают на прямой номер 104, что улучшит качество обслуживания потребителей и существенно уменьшит время ожидания "аварийки".

Об этом сообщил председатель правления АО "Волыньгаз" Мирослав Коротя, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Первая новация централизованной диспетчерской аварийной службы газа "Волыньгаза" – единый оперативный диспетчерский центр в Луцке по номеру "104".

"Отныне вызовы из любой точки области будут поступать к оператору на центральную АДС, расположенную в Луцке. Далее диспетчер зафиксирует заявку и передает ее бригаде, которая находится ближе всего к месту вызова. Фактически, в районах базируются только бригады АДС. Это инновационное решение позволит более качественно и эффективно работать аварийно-диспетчерской службе 104. И, в первую очередь, новые изменения почувствуют потребители природного газа", – рассказал глава компании.

Он пояснил, что у потребителей появились мобильные телефоны, а цифровые технологии открывают гораздо больше возможностей. В итоге потребность привязывать диспетчерскую службу к месту расположения через вызовы со стационарных телефонов исчезла. Вызовы можно принимать централизованно, а управлять всеми процессами удаленно. При этом потребители не будут чувствовать никаких неудобств.

Вторая новация – система GPS-навигации, которой оснащении все автомобили службы "104". Она позволяет диспетчеру в режиме онлайн оперативно определить местонахождение автомобиля, направить его кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду. Это существенно улучшит качество обслуживания потребителей, сократит время ожидания аварийной службы.

Третья новация – оптимизация работы службы "104".

"Раньше в АДС "Волыньгаза" работали 48 диспетчеров (из них на смену заступали 12). Они принимали и оформляли около 40 вызовов в сутки, а также контролировали их выполнение. Даже если аварийную газовую службу вызвали один раз в день, в диспетчерской равно дежурил человек, который мог бы зафиксировать сообщение об аварийной ситуации", – сообщил начальник централизованной АДС "Волыньгаз" Валентин Киричук.

Напомним, Аварийная газовая служба – это структурное подразделение газораспределительной компании, которое круглосуточно и без выходных локализует и ликвидирует аварийные ситуации в газовых сетях. Поскольку природный газ – взрывоопасное вещество, аварийной газовой службе был присвоен короткий номер вызова экстренных служб – "104".

Кроме того, служба имеет требования и нормативы относительно приема и обработки вызовов в случае аварийных ситуаций и аварий в системе газоснабжения. В частности, все вызовы потребителей поступают на номер "104", записываются, а бригада аварийной службы выезжает на вызов не позже чем через 5 минут после его оформления.

С начала 2020 года к АДС "Волыньгаза" поступило более 7 тыс. вызовов, что на 28% меньше чем за аналогичный период 2019 года.