Необдуманная имплементация зеленого курса ЕС угрожает потерей рабочих мест, – нардеп

Необдуманная имплементация зеленого курса ЕС приведет к значительным потерям украинской экономики и сокращению количества рабочих мест в Украине.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский во время выступления на круглом столе, посвященном влиянию европейского "зеленого курса" на Украину, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

По мнению депутата, временные рамки и модели финансирования экологической модернизации должны стать ключевыми условиями в переговорах Украины с ЕС по имплементации зеленого курса.

"Евросоюз потребует от своих производителей уменьшить нагрузку на окружающую среду. Понимая, что это значительные дополнительные расходы европейских производителей, ЕС вероятно, введет ограничения импорта, которые будут мотивированы экологическими соображениями. Европейские предприятия при этом получат от правительств своих стран значительные финансовые стимулы для осуществления экологической модернизации. Эта политика является ярким примером неопротекционизма со стороны ЕС: скрытое субсидирование своих производителей и одновременное ограничение импорта", – отметил Кисилевский.

Таким образом, по словам депутата, украинские экспортеры получат очередной торговый барьер в дополнение ко многим уже действующим пошлинам и другим препятствиям, которые есть в торговле с Евросоюзом.

"К сожалению, у украинских чиновников есть давняя болезнь. Ее симптомом является жертвование экономическими интересами ради политических. Значительная часть украинских международных соглашений являются яркими примерами этого", – напомнил депутат.

В качестве примера Кисилевский привел ситуацию с выполнением нормы законодательства о зеленой металлургии.

Единственной стимулирующим нормой для промышленности, которая мотивирует производителей снижать выбросы до значений Европейского зеленого курса, является норма о зеленой металлургии в недавно принятых изменениях в закон о зеленом тарифе. Ее реализацию правительство саботирует", – отметил заместитель председателя Комитета экономического развития.

Депутат подчеркнул, что необдуманная имплементация зеленого курса ЕС приведет к значительным потерям украинской экономики.

"Есть высокая вероятность, что правительство попытается положить всю тяжесть экологической модернизации на бизнес. Этого нельзя допустить", – сказал замглавы парламентского комитете.

По мнению депутата, бизнес понимает необходимость и важность экологической модернизации. Поэтому задача правительства – искать время и механизмы финансирования экологической модернизации и вводить стимулы, которые бы поощряли бизнес к реальному снижению выбросов.

Кисилевский призвал чиновников, ведущих переговоры, честно рассказать украинским производителям, что именно государство обещает европейским партнерам и что они обещают Украине.