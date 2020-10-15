Из столичных медицинских учреждений уволились 7000 работников, – Кличко

За последние 9 месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 000 работников.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-конференции, передает БизнесЦензор.

"В целом за 9 последних месяцев из столичных медучреждений уволились более 7000 работников. Почти половина из них – технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров… Причины увольнения медиков – разные. Одной из весомых причин является и пандемия. В ситуации стремительного распространения вируса, много тех медработников, которые относятся к группам риска, решили не подвергать себя опасности и оставили работу", – сказал мэр города.

Он добавил, что количество свободных вакансий в столичных медучреждениях достигает почти 7,5 тысячи.

Кличко напомнил, что Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета. За 9 месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти один 1 миллиард гривен.