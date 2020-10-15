Суд отказался заочно арестовать сбежавшего в Польшу застройщика Войцеховского

Следственный судья отказался удовлетворить ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Анатолия Войцеховского, организатора группы компаний "Укогруп", которая осуществила более 40 незаконных застроек в Киеве.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 28 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, 21 мая 2020 года следствие направило Войцеховскому сообщение о подозрении в присвоении, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебном подлоге.

Он вызывался на допрос в мае этого года, однако ни разу не появился. По мнению следствия, Войцеховский спланировал побег за границу, используя документы, которые дают ему право постоянного проживания в Польше. По данным пограничников, он на свой день рождения 7 марта этого года пересек пункт пропуска "Рава-Русская".

25 мая он был объявлен в розыск. 27 мая следователи получили разрешение суда на задержание Войцеховского с целью привода его в суд для рассмотрения ходатайства о заключении его под стражу.

28 сентября Войцеховский постановлением следователя был объявлен в международный розыск. В тот же день следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако суд отказал, ссылаясь на то, что в ходатайстве отсутствуют сведения о международном розыске Войцеховского, в частности, соответствующее направление постановления следователя. Кроме того, суд мотивировал отказ не предоставлением информации о пересечении/непересечении границы Войцеховским в период с 15 мая по 28 сентября 2020 года.

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Напомним, по данным следствия в уголовном производстве от 26 ноября 2012 года, начиная с 2004-2005 годов Анатолий Войцеховский создал более 60 предприятий, которые объединил в одну группу компаний "Укогруп".

В обществах "Укоинвестбуд", "Литой Камень", "Мегаполисстрой", "Эверест Плюс", "МиаВила", "Укоэнергобуд", "ФК "Укокапитал", "Будмайданчик", "Праймдевелопмент", "Укарго" стал учредителем лично. В ООО "Компания "Стройинвест Капитал" ему принадлежала доля в 5%.

Как установили следователи, Войцеховский через указанные фирмы организовал самовольное строительство жилых, офисных и торгово-развлекательных комплексов на самозахваченных участках в Киеве, подделывая документы, в частности: ЖК "Восточные Ворота" по ул. Светлая, 3; ЖК "Синеозерний" на пересечении пр. Гонгадзе и пр. Правды; ЖК "Жемчужина Троещины" по ул. М. Закревского, 42-А; ЖК "Олимпийский городок" ( "Панорамный городок", "Панорамный") по ул. Ракетной, 24; ЖК "Совские Ставки" по ул. Кировоградской, 70; ЖК "Научный" по ул. Петропавловской, 40 и др. В частности, в результате незаконного сноса здания по ул. Петропавловской, 40 для незаконной застройки ЖК Минэнергетики нанесены убытки на сумму 2,64 млн грн.

2 июня 2020 года следователи выделили материалы по Войцеховскому в отдельное производство. Именно в рамках последнего он объявлен в международный розыск.

Как отметили следователи, в отношении Войцеховского в Деснянском райсуде Киев уже находится один обвинительный акт. Он вызывался на заседания в апреле, июне, сентябре, однако не появлялся.

Между тем следствие отмечало, что некоторые другие участники группы, организованной Войцеховским, уже осуждены или дела по ним рассматриваются в суде. Так, два исполнителя были приговорены к 5 годам условно.