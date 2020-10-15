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Новини
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Застройщик Петровский покупает Краматорскую ТЭЦ

Застройщик Петровский покупает Краматорскую ТЭЦ

АО "Закрытый недеверсификований венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Капилано" планирует купить акции кипрской компании "Хамачи Лимитед", которая является мажоритарным владельцем "Краматорсктеплоэнерго".

Вопрос о согласовании сделки внесен в повестку дня заседания Антимонопольного комитета (АМКУ) 15 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам к заседанию Комитета, приобретение акций "Хамачи Лимитед" обеспечит "Капилано" достижение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Бенефициаром днепровского венчурного фонда "Капилано" является Александр Петровский. СМИ называли его авторитетным бизнесменом по прозвищу "Нарик". Он является владельцем группы компаний "Дельмар", которая строит жилые комплексы в Киеве и Днепре.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет в январе 2018 года разрешил словацкой компании E.connect s.r.o. купить контрольный пакет акций кипрской Hamachi Limited, которой принадлежит 60% "Краматорсктеплоэнерго", у американской ContourGlobal. Остальные акции принадлежат местному коммунальному предприятию "Мист".

Конечным бенефициаром "Краматорсктеплоэнерго" через кипрскую "Хамачи Лимитед", через словацкую E.connect s.r.o и британскую "Элни Капитал Лтд" указана Марианна Данилова из Словакии. СМИ называют ее женой Василия Данилова, который ранее носил фамилию Бечварж.

Во времена премьерства Юлии Тимошенко компания "Korlea Invest, А.S.", которая тогда принадлежала Данилова, контролировала экспорт украинской электроэнергии в Европу. В марте 2020 года Данилова был осужден на 10 лет тюрьмы за покушение на убийство банкира Сергея Дядечко, его водителя и охранников.

Группа "E.connect" купила 60% долю "Краматорсктеплоэнерго" в марте 2018 года, а ранее эта доля принадлежала международному энергетическому холдингу "ContourGlobal".

Сейчас полиция расследует два дела по поводу возможного злоупотребления служебным положением руководством "Краматорсктеплоэнерго" в 2017 году при выполнении соглашения со словацкой "Е.Коннект" о поставках антрацитового угля из России. Еще одно дело касается завышения расхода топлива "Краматорсктеплоэнерго". С марта 2018 новые решения по этому делу в реестре не появлялись.

Автор: 

Краматорськ (44) купівля (1326) ТЕЦ (352) Антимонопольний комітет (1448) Петровський Олександр (3)


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Топ коментарі
+11
Петровский имеет такое же отношение к бизнесу, как судья Вовк к правосудию.
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15.10.2020 21:38
+10
Интересно, а вот в Европе,куда мы типа идём, или в Северной Америке есть такое понятие "авторитетный бизнесмен"? Или уже давно в тюремной столовой авторититетничают?
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15.10.2020 22:07
+2
БубАчка "поборов" олігархів. Чи олігархи його. Какаяразница, правда?
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15.10.2020 23:45
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Петровский имеет такое же отношение к бизнесу, как судья Вовк к правосудию.
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15.10.2020 21:38 Відповісти
Интересно, а вот в Европе,куда мы типа идём, или в Северной Америке есть такое понятие "авторитетный бизнесмен"? Или уже давно в тюремной столовой авторититетничают?
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15.10.2020 22:07 Відповісти
Ну и рожа противная - уголовная, просто ужас!!!
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15.10.2020 23:36 Відповісти
БубАчка "поборов" олігархів. Чи олігархи його. Какаяразница, правда?
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15.10.2020 23:45 Відповісти
Яка огидна пика
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16.10.2020 00:35 Відповісти
АБСОЛЮТНО кримінальна морда лиця!! суцільне ГІВНО!!!
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16.10.2020 01:33 Відповісти
они же все ничего не умеют. только захватить естественные монополии, созданные до 91 года.
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16.10.2020 03:05 Відповісти
А почему комментарий стёрли , или Гарик не мафиози ??? 😠
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16.10.2020 08:00 Відповісти
Нарик
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16.10.2020 08:01 Відповісти
Александр Налекрешвили, он же Алик Нарик, грузинский еврей, сват Андрея Павелко и криминальная крыша днепровских олигархов, наперсточник из 80х.
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16.10.2020 10:16 Відповісти
Так это же патриот что ездил за томосом вместе с Петей.
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16.10.2020 10:37 Відповісти
Вот интересно эта крупная Лицо - переживает за выборы и прочую хрень!!!! Я думаю ему так на все насрать!!!!
А можно я тоже башку греть не буду!!! Пусть вернется Порох- а там посмотрим!!
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16.10.2020 11:39 Відповісти
Кримінальний жид від жидівської влади хоче хоть щось щоб виглядати "бізнесменом"...
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16.10.2020 12:31 Відповісти
А Томос, виявляється, і справді допомагає... Особливо найбільш набожним.
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16.10.2020 14:47 Відповісти
НЕМА УМА СТРОЙ ДОМА !!! УКРАИНА НУЖДАЕТСЯ В ОЧИЩЕНИИ !!!
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16.10.2020 14:59 Відповісти
Дружбан Порошенко. Старая фамилия Налекрешвили.

Очень сильная бандитская группировка. Контролирует большую часть Днепра.
Государство Украина не может или не хочет покончить со всеми этими криминальными бизнесменами..
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16.10.2020 15:01 Відповісти

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