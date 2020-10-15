"Укрзализныця" закупила экспресс-тесты на коронавирус по 150 гривен за штуку

Филиал "Центр охраны здоровья" ПАО "Украинская железная дорога" 30 сентября заключил соглашение с ФЛП Ярох Руслан Романович о закупке экспресс-тестов на новый коронавирус на 2,54 млн грн (без НДС).

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в течение октября поставят 16 400 быстрых тестов для диагностики коронавирусной болезни COVID-19 (IgM/IgG)/Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antibody (IgM/IgG) Combined Test Kit по 155 грн за тест. Их производитель не указан, но он из Китая.

Тесты, расфасованные по 25 штук в комплекте, должны выявлять антитела класса IgM и IgG к вирусу COVID-19 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы крови. Они должны быть зарегистрированы в Украине и разрешены в медицинской практике, а их срок годности на момент поставки должен составлять не менее 75% от общего срока годности.

Как отмечает издание, в последнее время, осенью экспресс-тесты на сумму более миллиона гривен заказывало только КП "Криворожская городская больница №1". Оно приобрело за 3,86 млн грн у ООО "Экомедтест" 23 тысячи экспресс-тестов по 168 грн за штуку. Это на 8% дороже договорной цены железной дороги.

Сама же "Укрзализныця" полгода назад, в апреле заказала в ООО "НМТ" экспресс-тесты VivaDiagTM COVID-19 IgM/IgG производства фирмы VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd (Китай) по 237,5 грн за тест. Это было в полтора раза дороже нынешней цены.

Апрельская цена экспресс-тестов для железной дороги в то время была среднего уровня, а в целом их цены тогда отличались от 141 грн до 535 грн.

Предприниматель Руслан Ярох зарегистрирован в Киеве в 1999 году. Он основал ООО "Феникс-Интерком" и возглавляет Всеукраинскую общественную организацию инвалидов "Содружество ХХ", Международный благотворительный фонд "Киев-Украина" и одноименное предприятие фонда.