Антимонопольный комитет оштрафовал "Волыньгаз Сбыт" на 55 миллионов

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета (АМКУ) признала нарушением закона "О защите от недобросовестной конкуренции" действия ООО "Волыньгаз сбыт" в виде распространения ложной информации, которая вводит в заблуждение потребителей газа, и оштрафовала компанию на 55,18 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Специалисты органов Комитета установили, что компания в период 16 марта 2018 года по 18 июня 2020 года распространяла на собственном вебсайте, а также в интернет изданиях ложные сведения:

"С начала года ООО "Волыньгаз сбыт" победило более чем в 90% тендерах ProZorro";

"ООО "Волыньгаз Сбыт" на конкурсных торгах всегда указывает реальную стоимость газа. Хотя некоторые частные поставщики, для того, чтобы выиграть тендер, сначала демпингуют, занижают цену. Но потом они выдвигают существенно завышенные цены на голубое топливо";

"В отличие от ООО "Волыньгаз Сбыт", которое на конкурсных торгах всегда указывает реальную стоимость газа, некоторые частные поставщики, для того, чтобы выиграть тендер, сначала демпингуют, занижают цену".

"Эта информация могла побудить граждан к покупке природного газа именно у ООО "Волыньгаз сбыт". Ведь согласно сообщениям, может показаться, что компания реализует голубое топливо на лучших для потребителя условиях по сравнению с конкурентами", – считают в АМКУ.

Так, при рассмотрении дела специалисты Комитета проанализировали данные информационной системы РroZоrro и выяснили, что на самом деле ООО "Волыньгаз сбыт" в указанный период приняло участие в 106 публичных закупках. А победителем компания стала только в 24 из них, или в 22,6% проведенных закупок.

"Именно поэтому информация о победе в более 90% тендеров ProZorro, как утверждало общество, является неправдивой и могла повлиять на намерения приобрести газ в ООО "Волыньгаз сбыт", – подчеркивается в сообщении.

При этом АМКУ сообщает, что анализ поведения ООО "Волыньгаз сбыт" во время участия в публичных закупках позволил установить, что компания, вопреки изложенной в рекламных статьях на сайте информации, занимается занижением цен. Так, в ходе исследования было установлено, что после победы на торгах ООО постоянно заключало дополнительные соглашения на поставки природного газа с увеличением стоимости, в частности в первый день или месяц действия указанных соглашений.

"Учитывая вышесказанное, АМКУ признал, что ООО "Волыньгаз сбыт" нарушило законодательство о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, вводящей в заблуждение потребителей газа. Как следствие – принято решение наложить на общество штраф в размере 55,18 млн грн. Также компанию обязали прекратить вышеуказанные нарушения", – сообщает АМКУ.