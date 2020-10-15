Российские авиакомпании увеличили количество незаконных полетов в Крым, – "Украэрорух"

Российские авиакомпании в 2020 году продолжают увеличивать частоту незаконных полетов в Крым, нарушающих украинское воздушное пространство – среднее количество выполняемых авиарейсов за январь-сентябрь составило около 100 в сутки, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Если говорить о динамике, то в 2019 году российские авиакомпании совершали в Крым в среднем в день около 90 рейсов, или 32,5 тыс. рейсов в год. В этом году это число несколько выросло: по результатам января-сентября среднесуточное количество таких рейсов – около 100", – сказал Ярмак.

Он напомнил, что интенсивность выполнения полетов зависит от сезонности: летом она выше, в зимнюю навигацию – ниже.

"При этом летом, несмотря на пандемию, общее количество рейсов российских авиалиний в Крым составляло от 150 до 200 рейсов в день", – сообщил Ярмак.

Он подчеркнул, что "Украэрорух" системно фиксирует все нарушения правил использования воздушного пространства со стороны российских авиакомпаний и передает эту информацию в Госавиаслужбу для принятия мер согласно украинскому законодательству.

Напомним, в 2014 году Госавиаслужба издала NOTAM о закрытии воздушного пространства над полуостровом Крым. Cогласно международным соглашениям и решению Совета ИКАО, Украина – единственное государство, которое имеет право управлять воздушным пространством в Симферопольском районе полетной информации.