АМКУ обязал одесский завод прекратить продавать шампанское под видом французского. ФОТО

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призывает ЧАО "Одесский коньячный завод" отказаться от распространения на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты потребителями как информация об иностранном происхождении напитков.

Соответствующие обязательные к рассмотрению рекомендации предприятию были приняты Временной административной коллегией АМКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Комитета.

"Такие действия содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде распространения ложной информации, вводящей в заблуждение потребителей", – подчеркивают в АМКУ.

Согласно сообщению, речь об изделиях предприятия "Шампанское Украины GRANDE FRANCE брют", "Шампанское Украины GRANDE FRANCE полусухое", "Шампанское Украины полусладкое, "Напиток винный игристый с фруктово-ягодным экстрактом розовый "Гранде Франсе Розе".

"Указанные напитки изготовлены на территории Украины и в их состав не входят виноматериалы французского происхождения. Единственное, что их связывает с Францией – использование при производстве дрожжей, селектированных Институтом энологии Шампани на виноградниках Франции", – отметили в АМКУ.

В то же время совокупность текстовой и графической информации, размещенной на этикетках напитков, может сформировать у потребителя впечатление о том, что указанная продукция имеет отношение к Франции.

"Исходя из этого, действия ЧАО "Одесский коньячный завод" содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 15 закона "О защите от недобросовестной конкуренции", – сообщает АМКУ.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил украинским производителям коньяков обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить распространение на этикетках и в рекламе обозначений, которые могут ввести в заблуждение потребителей, указывая на грузинское происхождение напитков.

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