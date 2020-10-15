Новое зонирование: сразу 8 областных центров вошли "красную зону". КАРТА

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 15 октября установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 19 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", – сообщил Немчинов.

Минитр отметил, что город Киев остается в "оранжевой" зоне.

В то же время к "красной" зоне будут отнесены:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

город Сумы и Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

К "оранжевой" зоне в том числе отнесены: Винница, Луцк, Днепр, Кривой Рог, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мелитополь, Белая Церковь, Борисполь, Ирпень, Обухов, Львов, Дрогобыч, Николаев, Одесса, Кременчуг, Ривне, Херсон, Каменец-Подольский, Черкассы, Умань, а также Киев.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года, ужесточив условия отнесения населенных пунктов к "красной зоне".

В частности, теперь для определения "красной" зоны карантинных ограничений применяется уровень заболеваемости, превышающий 320 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Ранее этот показатель определялся как в 5 раз превышение среднего показателя по территории страны. То есть, если сейчас средний показатель заболеваемости по Украине по состоянию на 13 октября составлял 174,4 на 100 тыс. населения, соответственно, порог для введения "красной" зоны – 862 случая.