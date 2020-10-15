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СБУ обнаружила нелегальную схему экспорта зерна в Евросоюз

СБУ обнаружила нелегальную схему экспорта зерна в Евросоюз

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье коррупционную схему экспорта зерновой продукции в Евросоюз, организованную должностным лицом одного из таможенных постов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, экспорт зерна осуществлялся на основании поддельных документов, передает БизнесЦензор.

По предварительной версии следствия, сделку организовал руководитель таможенного поста совместно с несколькими представителями коммерческих структур.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновник за вознаграждение способствовал фирмам-экспортерам в незаконном вывозе зерновой продукции. Коммерсанты указывали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, таким образом, искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Зато руководитель таможенного поста "не замечал" этих несоответствий", – сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали очередной факт противоправного экспорта зерновой продукции на основании поддельных документов. По предварительным выводам, с этой отправки в госбюджет могло не поступить более 1,2 млн грн.

По оперативной информации спецслужбы, такие сделки злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз, в зависимости от сезонного сбора урожая.

"Во время проведения обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает организацию коррупционной схемы. В ходе следственных действий у начальника таможенного поста обнаружено крупную сумму денег в различной валюте, происхождение которой он не смог объяснить", – отмечается в сообщении СБУ.

По материалам Службы безопасности руководителю таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.

Автор: 

зерно (1868) СБУ (1536) експорт (3825) Євросоюз (5094)


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Каждый новый сезон одно и то же - десятки тысяч тонн (по году больше сотни тысяч) налового зерна уходит за кордон и никто из СБУ, налоговой не замечает, а тут всего то 1.2 млн грн.
Показуха...
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15.10.2020 22:32 Відповісти

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