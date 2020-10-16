Глава Харьковской области отказался резко ужесточать карантин

Глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер заявил, что область не будет в полной мере соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные для "красной" эпидемиологической зоны.

Как передает БизнесЦензор, об этом Кучер написал на своей странице в сети Facebook.

"Что значит для Харькова и области переход в "красную зону"? Отвечу коротко и по существу. Транспорт мы не останавливаем. Заведения питания будут работать до 20:00. Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00", – сообщил Кучер.

"Кроме того, закрываем посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах", – добавил глава ОГА.

В посвященном вхождению города и области в "красную" зону видео Кучер отметил, что отказ ограничивать работу транспорта согласован с Госкомиссией ТЭБ и ЧС, однако только на неделю, если ситуация в области не улучшится, его работу также придется ограничить.

"По всему городу транспорт будет функционировать так, как он функционировал раньше", – отметил глава ОГА.

Как сообщалось, накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. В том числе Харьков и ряд районов области перешли в "красную" зону.

Кроме того, полный запрет работы образовательных и дошкольных учреждений на территории с "красным" уровнем опасности принимается только общим решением государственной и региональной ТЭБ и НС.

Напомним, по решению Кабмина, в "красной" зоне, среди прочего, запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Согласно последним изменениям, еперь в "красной" карантинной зоне ограничения могут вводиться не сразу, а постепенно по решению государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС.