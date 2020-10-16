Цены на золото растут из-за ситуации с коронавирусом в мире

Стоимость золота в пятницу утром растет, поддерживаемая беспокойством вокруг роста заболеваемости коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11% — или на 2,05 доллара, до 1910,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,83% — до 24,42 доллара за унцию.

Поддержку ценам на золото оказывают беспокойства за восстановление мировой экономики на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В Европе, где ряд стран фиксирует рекордный суточный прирост, вводятся новые карантинные меры.

Ранее на текущей неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале второй волны коронавируса в стране и ввел комендантский час в ряде городов. Также меры, направленные на усиление контроля над распространением вируса, были введены и Великобритании.

Кроме того, неопределенность, связанная с переговорами по пакету мер поддержки экономики США, также оказывает влияние на ход торгов.

Несмотря на последние заявления президента страны Дональда Трампа, на рынках продолжает преобладать мнение о том, что решение не будет принято до президентских выборов в стране. Согласно сообщениям СМИ, Трамп в четверг внес предложение об увеличении суммы пакета.

Ранее администрация Трампа выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов. Также президент сообщил, что переговоры по пакету мер ведутся, и он готов подписать его.