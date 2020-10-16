Жители Сумской области сократили задолженность за газ на 200 миллионов

За 9 месяцев 2020 года жители Сум и Сумской области уменьшили задолженность за потребленный природный газ на 202,3 млн грн.

Об этом сообщает ООО "Сумыгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 октября задолженность составляет 437 млн грн. С начала года уровень расчетов населения за газ в регионе превышает 129%, в аналогичном периоде 2019 года этот показатель составлял 111,4%.

Вместе с тем, домохозяйства города и региона увеличили долги за газ в сентябре на 12,5 млн грн, потребив за месяц более 6,9 млн кубометров газа на общую сумму 38,5 млн грн.

Как отметила директор ООО "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко, 80% - это долги, накопленные за период карантина. В компании понимают: карантин повлиял на финансовые возможности жителей области, поэтому сейчас клиентов компании не отключают от газоснабжения за накопленные долги. Однако для бесперебойного газоснабжения региона важно не допустить роста долга потребителей и сократить задолженность.

По словам руководителя "Сумыгаз Сбыт", со стороны компании предусмотрен механизм для постепенной уплаты долга. Для этого клиентам, имеющим задолженность за газоснабжение, необходимо обратиться в компанию и реструктуризировать задолженность путем заключения долгового обязательства на следующих условиях: сразу оплатить 50% задолженности, а остаток рассрочить на 3-6 месяцев.

"Напомним, что на сегодняшний день услугами "Сумыгаз Сбыт" пользуются 386 452 бытовых потребителей, 50 религиозных организаций и 1045 субъектов хозяйствования. На Сумщине компания работает уже пять лет и за это время зарекомендовала себя как надежный и стабильный поставщик природного газа", - говорится в сообщении.