У Зеленского рассматривают создание СЭЗ на неподконтрольных частях Донбасса, – советник

В Офисе президента (ОП) рассматривают варианты создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольных территориях Донбасса, а также на тех, которые временно неподконтрольны Украине, но должны будут вновь реинтегрироваться, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Эта идея достаточно давно обсуждается в ОП. Кстати, она обсуждалось и для "континентальной" территории Донбасса, которая контролируется Украиной, и для той части, которая сейчас неподконтрольна нам, но должна будет снова реинтегрироваться в Украину. Исходя из этой задачи, шла постоянная наработка возможных решений", - сказал Устенко.

Устенко подчеркнул, что подконтрольная часть Донбасса также нуждается в дополнительном развитии, которое потребовало бы дополнительного финансирования из бюджета. В то же время возможности госбюджета ограничены из-за глобального экономического кризиса и пандемии, добавил советник президента. По предварительным оценкам, реинтеграция Донбасса может потребовать порядка $10 млрд.

"Для нас это точно такой же дефицит, как в текущем году. Удвоить дефицит не представляется возможным. Нужно искать какие-то пути. Часть госзатрат придется переориентировать на ту территорию, когда наступит мир. Причем мир - это категория не экономическая. Но если ты должен тратить деньги на ту территорию, где нет государственных финансов, важна роль частного сектора. А индустрии там разрушены, разрушена инфраструктура, и даже доверие инвесторов разрушено. Нужно каким-то образом перетянуть инвесторов на ту территорию, давать какие-то стимулы, чтобы инвестирование туда было более чем интересным", - пояснил Устенко.

Как один из стимулов в ОП рассматривалась СЭЗ.

Поясняя причину вынесения этого вопроса для всеукраинскогоопроса, Устенко указал на политическую ситуацию в стране: "Все экономические вопросы в Украине, особенно сейчас, на пике политического цикла, поднимаются на знамена разных политических сил и используются как лозунги. Но необходимо консолидированное мнение. Если мы решаемся на СЭЗ, то все должны понимать, что да, там нужен льготный режим. Что эти территории нужно восстанавливать, и у нас недостаточно средств".

При этом эксперт не исключает риски, которые может повлечь такое решение, однако нынешние риски в виде контрабандных потоков также высоки, по мнению Устенко.

"Малый бизнес на Донбассе будет находиться на абсолютном голодном пайке - нет сбережений, инфраструктуры, но есть желание к возобновлению. Ему нужны эти условия, в первую очередь", - подчеркивает советник президента.

"Хотя в перспективе СЭЗ - это вся Украина. Должно быть поэтапное такое движение", - полагает Устенко.

Как писал БизнесЦензор, Офис президента Владимира Зеленского заявил, что для ускорения возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо создать на этих территориях специальных экономических условий.