У Зеленского рассматривают создание СЭЗ на неподконтрольных частях Донбасса, – советник
В Офисе президента (ОП) рассматривают варианты создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольных территориях Донбасса, а также на тех, которые временно неподконтрольны Украине, но должны будут вновь реинтегрироваться, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Эта идея достаточно давно обсуждается в ОП. Кстати, она обсуждалось и для "континентальной" территории Донбасса, которая контролируется Украиной, и для той части, которая сейчас неподконтрольна нам, но должна будет снова реинтегрироваться в Украину. Исходя из этой задачи, шла постоянная наработка возможных решений", - сказал Устенко.
Устенко подчеркнул, что подконтрольная часть Донбасса также нуждается в дополнительном развитии, которое потребовало бы дополнительного финансирования из бюджета. В то же время возможности госбюджета ограничены из-за глобального экономического кризиса и пандемии, добавил советник президента. По предварительным оценкам, реинтеграция Донбасса может потребовать порядка $10 млрд.
"Для нас это точно такой же дефицит, как в текущем году. Удвоить дефицит не представляется возможным. Нужно искать какие-то пути. Часть госзатрат придется переориентировать на ту территорию, когда наступит мир. Причем мир - это категория не экономическая. Но если ты должен тратить деньги на ту территорию, где нет государственных финансов, важна роль частного сектора. А индустрии там разрушены, разрушена инфраструктура, и даже доверие инвесторов разрушено. Нужно каким-то образом перетянуть инвесторов на ту территорию, давать какие-то стимулы, чтобы инвестирование туда было более чем интересным", - пояснил Устенко.
Как один из стимулов в ОП рассматривалась СЭЗ.
Поясняя причину вынесения этого вопроса для всеукраинскогоопроса, Устенко указал на политическую ситуацию в стране: "Все экономические вопросы в Украине, особенно сейчас, на пике политического цикла, поднимаются на знамена разных политических сил и используются как лозунги. Но необходимо консолидированное мнение. Если мы решаемся на СЭЗ, то все должны понимать, что да, там нужен льготный режим. Что эти территории нужно восстанавливать, и у нас недостаточно средств".
При этом эксперт не исключает риски, которые может повлечь такое решение, однако нынешние риски в виде контрабандных потоков также высоки, по мнению Устенко.
"Малый бизнес на Донбассе будет находиться на абсолютном голодном пайке - нет сбережений, инфраструктуры, но есть желание к возобновлению. Ему нужны эти условия, в первую очередь", - подчеркивает советник президента.
"Хотя в перспективе СЭЗ - это вся Украина. Должно быть поэтапное такое движение", - полагает Устенко.
Как писал БизнесЦензор, Офис президента Владимира Зеленского заявил, что для ускорения возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо создать на этих территориях специальных экономических условий.
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1.Зеленський хоче опитати, чи надати Донбасу статус вільної економічної зони - бо він тупий, як управлінець і цілеспрямований шкідник Україні - за способом дій!
2.Єрмак: " Створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону" - і без цієї фрази - шкідник, агент кремля!
3.Кравчук, "надзвичайно мудрий", заявив про ідею вільної економічної зони на Донбасі: "Це шлях до припинення війни" - Він однозначний шкідник, бо на відміну від перших "мудреців, він ще й кандидат економічних наук!?!? А чому не зміг передбачити наслідки втрати Україною торгового, пасажирського, вантажного флотів, при його "царюванні", або - чому вчасно не зупинив "флотського"розорення України? Бо сам, "далекоглядний", - нагрів на тому руки?
РОЗ'ЯСНЮЮ ТУПОГОЛОВИМ ЩО ОЗНАЧАЄ ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА. Розтлумачую тупим буквально на пальцях:
-Вільні економічні зони - це своєрідний офшор в середині країни! В якому ВСІ господарюючі суб'єкти або звільнені від мит, всіх видів податків, зборів та платежів податкового характеру, комунальні платежів, тарифів за енергоносії, на залізничні та авто перевезення, страхових платежів, доходів від туризму, банківської діяльності,... або сплачують їх за мінімальними ставками! Тобто - до бюджету України поступатиме або повний НУЛЬ, або близько нуля!
- Але вони набагато гірші за офшори тим, що з Українського бюджету будуть оплачуватися всім функціонуючим суб'єктам (проживаючим) - пенсії, субсидії, держдотації за поставку з Великої України (скажімо так) тепло-електроенергії, води, тарифів всім видам транспорту за знижені ставки. А плюс витрати України на відновлення інфраструктури, екології та житла на Донбасі - також за рахунок коштів українського бюджету! Донбас, як вільна економічна зона, виявиться для бюджету України -"золотою"!
- А якщо згадати Потроха-Яценюка-Гройсмана, то вони постійно трубили, що в зв'язку з окупацією Донбасу - Україна втратила 25% свого ВВП, то коли Україна його відновить і стануть жити ліпше ніж на Великій Україні, - то їх назад в Україну не затягнеш мотузкою!
-А що скажуть ЄС і Америка, які готові були надати допомогу на відновлення Донбасу? Скажуть - якщо ви такі багаті і готові самостійно відновити Донбас своїм бюджетом, то для чого нам витрачати кошти вам на допомогу? Чи й тепер мріє...?
- А хто-небудь прораховував, з названих субчиків-функціонерів, в яку копієчку це обійдеться Україні? І наскільки лояльнішим до України стане менталітет "жітєлей донбаса"? А де і ким визначені кількісні та якісні показники, які має досягти "ВЕЗ Донбас", за який час в т.ч по роках? А чи можливим буде відібрати у Донбасу ВЕЗ, якщо справи там будуть йти вкрай кепсько, або політична ситуація там буде розвиватися "нє в ту степь" -стане загрозливо для наступної реінтеграції в Україну? А якою діловою мовою буде життя у вільній економічній зоні? А чи має повернутися сепаратистський регіон під повну юрисдикцію України? А на який час буде ВЕЗ і коли повернеться в лоно України, чи "тю-тю " - назавжди? Під яким прапором вона існуватиме? А де гарантія, що сепари побажають повернутися?
-І якщо "наверху" немає таких бачень та прорахунків, то як і яку відповідь може дати простий народ на опитуванні? Бо в мене складається враження, що це черговий гібридний план Путіна - щоб Україна вклалася в повне відновлення Донбасу на базі передових технологій, який не побажає повернутися в Україну, а Путін приєднає до РФ повністю відновлений Донбас за наші кошти -прямо на блюдці з золотою ********** !!!
В світовій практиці немає випадку щоб вся територія відбрунькувалися від держави у вільне плавання. А є випадки, де на окремій території створюються галузеві, спеціальні вільні зони- по типах, по окремих пріоритетних напрямках розвитку: - науки, технології, туризму, і т.д. ... а не гамузом - окремою державою - бо це прихована форма того, що хоче Путін. Наступного відділення ЛДНР від України! Щоб в кремлі мали змогу вкотре похвастатися: - "Путін снова всєх надул"?
Врештв: - авантюрист ЗЕ, де техніко-економічне обгрунтоування створення і функціонування ВЕЗ на Донбасі? Де політична, безпекова експертизи оцінки її підстав та наслідків?
НАУКОВА ДОВІДКА -про типи "вільних економічних зон" (ВЕЗ).
-зовнішньоторговельні зони - частина території держави, де товари іноземного походження можуть зберігатися, купуватися та продаватися без сплати мита і митних зборів або з їх відстроченням. Формами організації таких зон можуть бути вільні порти (порто-франко), вільні митні зони (зони франко) та митні склади;
-комплексні виробничі зони - частина території держави, на якій запроваджується спеціальний (пільговий податковий, валютно-фінансовий, митний тощо) режим економічної діяльності з метою стимулювання підприємства, залучення інвестицій у пріоритетні галузі господарства, розширення зовнішньоекономічних зв'язків, запозичення нових технологій, забезпечення зайнятості населення. Вони можуть мати форму експортних виробничих зон, де розвивається насамперед експортне виробництво, орієнтоване на переробку власної сировини та переважно складальницькі операції, та імпортоорієнтованих зон, головна функція яких - розвиток імпортозамінних виробництв;
-науково-технічні зони - це СЕЗ, спеціальний правовий режим яких орієнтований на розвиток наукового і виробничого потенціалу. Вони можуть існувати у формі регіональних інноваційних центрів - технополісів, районів інтенсивного наукового розвитку, високотехнологічних промислових комплексів, науково-виробничих парків (технологічних, дослідних, промислових, агропарків), а також локальних інноваційних центрів та опорних інноваційних пунктів;
-туристично-рекреаційні зони - це СЕЗ, які створюються в регіонах, що мають багатий природний, рекреаційний та історико-культурний потенціал, з метою ефективного його використання і збереження, а також активізації -підприємницької діяльності (в тому числі із залученням іноземних інвесторів) у сфері рекреаційно-туристичного бізнесу;
-банківсько-страхові (офшорні) зони - це зони, в яких запроваджується особливо сприятливий режим здійснення банківських та страхових операцій в іноземній валюті для обслуговування нерезидентів. Офшорний статус надається банківським та страховим установам, які були створені за участю лише нерезидентів і обслуговують лише ту їхню підприємницьку діяльність, що здійснюється за межами України;
зони прикордонної торгівлі - частина території держави на кордонах із сусідніми країнами, де діє спрощений порядок перетину кордону і торгівлі.
-рекреаційні
-екологічні
-та інші - але вузькопрофільні...
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:
Відповідно до законодавства України , в Автономній Республіці Крим та 12 областях України функціонувало 12 спеціальних економічних зон (СЕЗ) та 72 території пріоритетного розвитку (ТПР) зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності
В Україні ВЖЕ були створені, функціонували і ПОВНІСТЮ "загнулися" наступні спеціальні (вільні) економічні зони:
«Азов» (м. Маріуполь)
«Донецьк»
«Закарпаття»
«Інтерпорт Ковель» (Волинська область)
«Курортополіс Трускавець» (Львівська область)
«Миколаїв» (Миколаївська область)
«Порто-франко» (м. Одеса)
«Порт Крим» (Автономна Республіка Крим)
«Рені» (Одеська область)
«Славутич» (Київська область)
«Яворів» (Львівська область)
«Сиваш» (Автономна Республіка Крим): Території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
і ін...
і
А хто-небудь з назвою Найвищий лобуряка (ЗЕ, Єрмак, Кравчук) проаналізував- чому "загнув" Ці Вільні зони, за яких причин? Що малі дати Україні, регіонам, Працівникам ЦІ зони и что дали? Хто конкретно на них збагатівся? Які Втрата від їх Функціонування понесла Україна? Хто Із ініціаторів їх создания поніс наказание и Пожалуйста?
-А чому, як обіцялі, не включили до Переліку хоча б два запитання - а) чи підтрімують (схвалюють) українці, чи НІ чинний закон про ринок землі; б) та чи підтрімують (схвалюють) українці, чи НІ чинний закон - про Гральний бізнес ...
- Чому б Попередньо НЕ вівчіті петіції населення - Які проблеми найбільш турбують людей и Які питання слід (бажано) віставіті на "Президентський опитування?
Бо бандітська влада, шулєрські методи управління державою, бо маніпуляції суспільною думкою - суцільна, брехня, "замазування очей" довірлівому, но НЕ дуже Економічно грамотному народу !!
Як можна ставити Такі запитання до людей, без розшифровки обгрунтувань той широкий вікладок, а тім более - если Самі ініціаторі-опитувальника в цьом пітанні - НУЛЬ ??
вони розуміють. питання в іншому, коли ми з вами, усвідомюючи антиукраїнскість зеленського та ко, почнемо щось із ними робити.
29 лет, после развала СССР, "советские оХвицеры" и отставники сидели на шее у тех, кто РЕАЛЬНО что-то производил. (Ранние и немалые пенсии , компенсации, квартиры - не считая того, что остатки армии СССР элементарно разворовывались)
вы сидели 29 лет и вас это не волновало? А Порошенко, Тимошенко, Бойко, Медведчук и прочие симоненки жили припеваючи, наживали статков. А до дела дошло в 2014 году много тех "совков заслуженных" воевать пошли?!
До речи народ Украины ведет борьбу за независимость, что бы отстоять свободу и справедливость человека, а на основе свободы справедливости и предпринимательства в равной конкурентой среде рождается экономика, которая покончит с эпохой лжи, коррупции и бедности, так кто мешает Зеленскому выполняеть свои предвыборные даже не обещания, а Конституционный долг на свободной территории? навернрное велике будивництво за бюддетный кошт. Президент себе нашел работу по душе тратить бюддетные срелства вместо того, что пополнять.
Теперь понятно, почему Президента несет с вопросами к народу, которые его интересуют :легализация торговли оружием,канабиса, игорного бизнеса, двойное гражданство, свободная экономическая зона на Донбассе вместо всей Украины, ядерный сиатус вместо Будапештского меморандума и пожизненное заключение для коррупционеров, когда народ дал ему всю полноту власти что бы он не садил коррупционеров, а возмещал украденное, , стране нужны деньги, а не посадки это инструмент забрать назад деньги , только инструмент и так есть , посадивши к деду Лукъяну коррупционер все отдаст за пару мецяцев, зачем пожизненно, только вот садить, садят правда без суда, а потом выпускают а денег для государства , как небыло, так и нет, а следователи на мерседесах разъезжают и в замках живут, наверное пора зарплату поднять к уровню жизни чиновников, каа у Абромяучпса с Левченко и Наемом получают по лимону в месяц и очень много всякой полезной работы наработали и здесь у Зеленского вопросов не возникает, как и куда делись деньги с фонда короновируса, потому, что с его слов коррупции во власти нет потому, что главная роль Слуги народа.