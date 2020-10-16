МВФ сомневается в восстановлении мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом

Восстановление мировой экономики от последствий вызванного пандемией коронавируса кризиса и сопутствующими ограничениями оказалось под вопросом, говорится в коммюнике Международного валютного фонда.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

В МВФ пришли к выводу, что ситуация "представляется неравномерной и характеризуется значительной неопределенностью".

"Кризис угрожает оставить такие глубокие шрамы на мировой экономике, как более слабый рост производительности, более тяжелое бремя задолженности, повышенная финансовая уязвимость, а также рост бедности и неравенства. Сохраняются и другие давние проблемы", — отмечается в коммюнике. В Фонде особо подчеркивают, что готовы оказать помощь наиболее уязвимым странам и народам.

Накануне, 15 октября, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что быстрое восстановление после кризиса из-за коронавируса может добавить к мировому ВВП почти 9 триллионов долларов.

"Это в свою очередь позволит снизить разницу в доходах между богатыми и бедными странами", — сказала она в своем выступлении в Вашингтоне.