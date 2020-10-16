Продажи автомобилей в Евросоюзе выросли впервые с начала года

Продажи автомобилей в Европейском союзе в сентябре 2020 года увеличились на 3,1% в годовом выражении, продемонстрировав рост впервые с начала года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) составило в прошлом месяце 933,987 тыс. по сравнению с 906,197 тыс. годом ранее.

"Четыре крупнейших рынка, однако, показали смешанные результаты", - говорится в сообщении ACEA.

В Испании и Франции было зафиксировано снижение продаж на 13,5% и 3% соответственно, тогда как в Италии и Германии наблюдался рост на 9,5% и 8,4%.

В январе- сентябре регистрация автомобилей в Евросоюзе упала на 28,8% - до 7,058 млн. В том числе в Испании сокращение составило 38,3%, в Италии - на 34,2%, во Франции - 28,9%, в Германии - 25,5%.

"Несмотря на положительные результаты прошлого месяца, влияние COVID-19 по-прежнему серьезно сказывается на совокупных показателях автомобильного рынка ЕС", - отмечает организация.

Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в сентябре повысилось на 1,1%, составив 1,3 млн. С начала текущего года продажи упали на 29,3% - до 8,568 млн машин.

Среди компаний продажи в сентябре выросли у германской группы Volkswagen - на 9%, у Renault - на 9,7%, у Hyundai - на 5%, у FCA - на 14,4%, у Toyota - на 10,2%, у Ford - на 1,1%, у Nissan - на 7,9%, у Honda - на 0,3%.

При этом французская PSA Group, главный конкурент VW на европейском рынке, зафиксировала сокращение реализации автомобилей на 11,8%, Daimler - на 2%, Volvo Car - на 7,6%, Mazda - на 25,7%, Mitsubishi - на 26,8%, Jaguar Land Rover - на 30,8%.