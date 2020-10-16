Ученые нашли способ получить водород из пластмасс

Международная группа исследователей разработала процесс превращения пластиковых отходов в водород и углеродные нанотрубки.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Nature Catalysis.

Как известно, пластик является одним из основных загрязнителей окружающей среды. Главный фактор, приводящий к такому масштабному пластиковому загрязнению – отсутствие метода переработки этого типа материалов. Некоторые виды пластика можно переработать, но далеко не все.

Ученые нашли способ переработки наиболее часто используемых пластмасс. Для этого исследователи сначала измельчали образцы пластмасс, используя микроволны и частицы оксидов алюминия и железа, которые служили катализаторами процесса.

Микроволны позволяли нагревать катализаторы, не влияя на температуру пластмасс. Такой подход позволил предотвратить нежелательные химические реакции и увеличить эффективность процесса. После этого ученые проводили конверсию, в результате которой цепочки углеводородов в пластмассе расщеплялись до водорода и углеродных материалов.

Процесс конверсии длился всего от 30 до 90 секунд и привел к восстановлению 97% водорода в пластике. Углеродные нанотрубки, которые остались в сухом остатке после удаления водорода, оказались достаточно качественными, чтобы использовать их, например, для улучшения механических свойств различных материалов. Полученный водород можно использовать в качестве источника энергии.

Однако ученые признают, что технология пока не вышла за рамки лаборатории и не прошла испытания в более крупных масштабах. Поэтому в ближайшее время химики планируют начать испытания нового способа переработки пластиковых отходов на настоящем производстве.