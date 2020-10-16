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"Украэрорух" планирует разработать правила пользования дронами в Украине

"Украэрорух" за инкорпорацию дронов в общие правила использования воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов всех пользователей.

Об этом заявил и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Уверен, что за дронами большое будущее и они скоро станут инкорпорированы в общие правила использования воздушного пространства. Использование дронов в контролируемом воздушном пространстве должно осуществляться только под контролем диспетчера, чтобы сохранить безопасность полетов всех пользователей", - заявил Ярмак.

Что касается работы дронов в неконтролируемом пространстве, по мнению Ярмака здесь тоже нужен определенный программный контроль их перемещения.

"Нужны программные утилиты, которые будут консолидировать и регулировать весь поток, осуществляя управление, разведение и эшелонирование на программном уровне", - подчеркнул руководитель "Украэроруха".

безпілотник (534) Украерорух (142) дрони (360)


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