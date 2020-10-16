"Энергоатом" определил сроки строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС

НАЭК "Энергоатом" планирует завершение достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в 2026 году, сообщил глава правления Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" (КИЭП) Юрий Малахов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Предусмотренный срок завершения строительства по нынешнему графику – 2026 год, поэтому следует ориентироваться именно на него. Мы уверены, что готовы уложиться", – сказал Малахов.

При этом глава КИЭП отметил, что врио президента НАЭК "Энергоатом" утвердил график работ по достройке с четкими дедлайнами всех этапов: от разработки проекта и прохождения экспертизы до завершения строительства и введения энергоблоков в эксплуатацию.

В то же время директор по инвестициям и перспективному развитию НАЭК "Энергоатом" Татьяна Амосова обратила внимание, что старт проектирования напрямую зависит от того, насколько оперативно парламент рассмотрит законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

"Тем временем мы создали рабочую группу. Сейчас чешская сторона привезла свои предложения, и теперь каждую неделю мы в режиме видеоконференции будем работать над текущими вопросами", – пояснила она.

По словам Амосовой, на рабочей группе кроме прочего будут обсуждаться вопросы меморандума о сотрудничестве с компанией Skoda JS, а также заключения межправительственного соглашения, которое позволит "Энергоатому", в частности, получить кредит на строительство ХАЭС-3 и ХАЭС-4 от Чешского экспортного банка.

Как сообщалось, в конце сентября президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики, вступающий в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Наиболее приемлемым способом обеспечить финансирование достройки блоков №3 и №4 ХАЭС является включение в себестоимость производства атомной электроэнергии инвестиционной составляющей, считает врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.