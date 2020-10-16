Украинцы за 10 дней оплатили через приложение "Дія" 1,5 миллионов штрафов

Украинцы за 10 дней через мобильное приложение "Дия" версии 2.0 оплатили штрафов суммарно на 1,5 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Уже можно в один клик оплачивать штрафы за нарушение дорожных правил, оплачивать долги по исполнительным производствам. И за эти десять дней работы приложения уже оплачено почти 2 тыс. штрафов и долгов на общую сумму почти 1,5 млн грн", - заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины изучает возможность перехода работы приложения "Дия 2.0" на сервисы Azure от Microsoft.