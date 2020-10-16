Минцифры готовится оцифровать архивы БТИ и запустить пилот по прописке взрослых

Министерство цифровой трансформации Украины подготовило постановление о внедрении услуги по прописке для всех категорий населения на портале "Дия", планирует запустить пилот для ограниченного количества граждан к концу года.

Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, сообщает БинесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пятого октября мы презентовали регистрацию места проживания для детей возрастом до 14 лет, но эта услуга пока доступна только по Харькову. До конца года мы хотим подключить все города. Эта услуга будет постепенно покрывать Украину в зависимости от реестра территориальных громад к "Дие". Но у нас есть четкий план, что когда мы завершим это подключение, у нас сразу вся страна будет доступна для регистрации города проживания", - заявил Выскуб.

По его словам, уже подготовлен проект постановления касательно прописки взрослых. К концу года Минцифры планирует выйти на этот пилот ограниченного количества граждан, чья информация о недвижимости есть в определенных реестрах, уточнил Выскуб.

Он подчеркнул, что это пока будет эксперимент, поскольку предстоит еще урегулировать много вопросов.

"Мы должны брать актуальную информацию о владельце определенной недвижимости в Реестре имущественных прав, а он, к сожалению, наполнен приблизительно на 30%. И мы понимаем, что там сразу услуга для всех 100% граждан не заработает, но мы идем этим путем (…) Мы должны наполнить этот реестр. Очень много недвижимости не в реестре, это очень плохо также влияет на определенные рейдерские захваты, и тут мы готовим отдельный перечень касательно оцифровки архивов БТИ (Бюро технической инвентаризации – ИФ) для того, чтобы все эти бумажные дела попали в единый реестр и государство владело информацией об этой недвижимости", - рассказал Выскуб.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины запустило на веб-портале электронных услуг "Дия" возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет.