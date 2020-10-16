Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о национализации "Приватбанка"

Шестой апелляционный суд 26 ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка (Киев), свидетельствует расписание судебных заседаний.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации ПриватБанка, а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения.

Шестой апелляционный суд 19 декабря 2019 года по ходатайству ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Большая палата Верховного суда 15 июня 2020 года частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Решение Шестого апелляционного ожидает Хозсуд Киева в деле по иску Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.