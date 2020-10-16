"Сетам" продало арестованную птицефабрику за 1 миллиард

Государственное предприятие СЕТАМ на электронной площадке OpenMarket продало арестованные имущественный комплекс птицефабрики за 690 млн грн и имущественный комплекс в с. Пуховка Киевской области за 300 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ сообщает БизнесЦензор.

На аукцион было выставлено птицефабрику площадью 126 579,4 кв.м., расположенную в городе Киев, Броварской проспект, 99, и имущественный комплекс общей площадью 5773,7 кв.м., расположенного по адресу: Киевская область, Киево-Святошинский район, с . Пуховка, ул. Совхозная, 37.

По обоим лотам на аукционах зарегистрировалось и оплатило гарантийные взносы по 4 участника. Рост цены в ходе аукциона по первому лоту составило 447% (563 987 891 грн), а по второму - 5935% (295 028 909 грн).