Минздрав обновил список стран "красной" зоны

В обновленный список стран "красной зоны" от 16 октября вошло 44 страны, тогда как неделю назад в него входило 46 стран.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, передает БизнесЦензор.

За неделю из "красной" в "зеленую" зону переместились Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Ирак, Бразилия, Парагвай, Белиз и Перу.

В то же время Румыния, Словакия, Мальта, Словения и Ирландия теперь в "красной" зоне.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 9 октября в Украине он составляет 143,4, тогда как 25 сентября было 109,5, а в начале сентября – 79,6 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.