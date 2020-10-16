Госспецсвязи удалила сообщение о подписании меморандума с китайской Huawei

Государственная служба специальной связи и защиты информации подписала меморандум с компанией "Хуавей Украина" с целью улучшения государственно-частного взаимодействия, а также сотрудничества в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи, однако позднее новость об этом была удалена с сайта ведомства и его страниц в соцсетях, передает БизнесЦензор.

"Мы готовы тесно сотрудничать с компанией "Хуавей" для обеспечения и повышения киберзащиты и кибербезопасности в Украине. Госспецсвязи глубоко ценит, что компания мирового уровня будет работать с нами над проектами в сфере безопасности информации. Убежден, что наше взаимодействие укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами", – цитировала пресс-служба ведомства главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.

В удаленном пресс-релизе также отмечалось, что меморандум призван открыть новые возможности для реализации совместных научных проектов, обучения и повышения квалификации кадров в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Как сообщалось, ранее США и стран Запада ввели ряд ограничений против китайской Huawei, включая запрет на продажу американских технологий этой компании, обвинив ее в передаче данных китайским властям.

В прошлом году Вашингтон включил Huawei и китайскую Hikvision в торговый черный список из соображений национальной безопасности и запустил международную кампанию, чтобы убедить союзников исключить Huawei из сетей 5G.