"Центрэнерго" отчиталось о сокращении убытка до 160 миллионов

Государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в январе-сентябре 2020 года снизила чистый убыток в 9,1 раза (на 1,32 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 163,091 млн грн.

Об этом свидетельствует отчетность компании за третий квартал, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным отчетности, в третьем квартале она получила чистую прибыль в размере 330,04 млн грн против 290,73 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2019 года.

Чистый доход "Центрэнерго" за январь-сентябрь вырос на 36,9% (на 4,03 млрд грн) – до 14,93 млрд грн, валовая прибыль составила 202,44 млн грн против 519,59 млн грн валового убытка за девять месяцев прошлого года.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в первом полугодии 2020 года декларировало 493,13 млн грн чистого убытка, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млрд грн).

"Центрэнерго" в 2019 году получило чистый убыток в размере 1,98 млрд грн против 499,13 млн грн чистой прибыли в 2018 году.

Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего".

После смены менеджмента в сентябре 2019 года энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"