Армения ввела запрет на импорт товаров из Турции

Армения приняла решение запретить ввоз товаров из Турции с января 2021 года сроком на шесть месяцев из-за поддержки Азербайджана Турцией в карабахском вооруженном конфликте.

Об этом сообщает Министерство экономики страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ограничение на импорт товаров турецкого производства вводится "поскольку Турция открыто поддерживает Азербайджан в агрессии и террористических действиях против Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха, – ред.".

Согласно сообщению, введением запрета на импорт турецких товаров "предотвращается проникновение различных угроз на территорию Армении".

"После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством", – сообщили в Минэкономики.

В 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму $268,1 млн. В основном это одежда ($69,4 млн), цитрусовые фрукты ($10,3 млн), оборудование, системы отопления ($35,3 млн), нефть и нефтепродукты ($24,3 млн), химические товары ($23,6 млн), недрагоценные металлы ($21,6 млн).