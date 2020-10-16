Крупные сети АЗС начали повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизельное топливо.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 30 копеек: А-92 в этой сети подорожал с 20,49 до 20,79 грн/л, А-95 – с 21,49 до 21,79 грн/л. В то же время дизтопливо на АЗС сети подорожало на 50 и 30 копеек – до 19,79 и 20,29 грн/л в Винницой и Киевской областях соответственно.

Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 5 копеек: А-92 – до 22,74 грн/л, А-95 – до 23,74 грн/л. Дизтопливо на станциях KLO подорожало на 20 копеек – до 22,49 грн за литр.

Сеть Motto 16 октября подняла цены на бензины в пределах 20-60 коп./л в зависимости от региона. Таким образом средняя цена А-92 по сети составляет 20,10 грн/л, А-95 – 21,21 грн/л, дизтоплива – 19,80 грн/л.

Одесская сеть "Катрал" повысила стоимость бензина марки А-95 на 40 коп. – до 23,37 грн за литр, но на столько же снизила цену на дизельное топливо – до 20,37 грн/л.