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Крупные сети АЗС начали повышать цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС начали повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизельное топливо.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 30 копеек: А-92 в этой сети подорожал с 20,49 до 20,79 грн/л, А-95 – с 21,49 до 21,79 грн/л. В то же время дизтопливо на АЗС сети подорожало на 50 и 30 копеек – до 19,79 и 20,29 грн/л в Винницой и Киевской областях соответственно.

Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 5 копеек: А-92 – до 22,74 грн/л, А-95 – до 23,74 грн/л. Дизтопливо на станциях KLO подорожало на 20 копеек – до 22,49 грн за литр.

Сеть Motto 16 октября подняла цены на бензины в пределах 20-60 коп./л в зависимости от региона. Таким образом средняя цена А-92 по сети составляет 20,10 грн/л, А-95 – 21,21 грн/л, дизтоплива – 19,80 грн/л.

Одесская сеть "Катрал" повысила стоимость бензина марки А-95 на 40 коп. – до 23,37 грн за литр, но на столько же снизила цену на дизельное топливо – до 20,37 грн/л.

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авто (4122) АЗС (1588) бензин (1106) ціни (3440) дизпаливо (1282)


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Топ коментарі
+3
Ну конечно. БРСМ потратились на халяву заливать авто дебилов, катающихся по городам 14-го с красными шариками. Пора отбивать затраты
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17.10.2020 02:37
+3
а беня пока понижает стоимость переработки своей нефти на своем заводе в Кременчуге путем сокращения(оптимизации) работников этого завода и урезания им же зп и надбавок за вредность и стаж.
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17.10.2020 20:11
+2
Після виборів, але з лихвою.
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16.10.2020 19:51
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А Беня?
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16.10.2020 18:36 Відповісти
Після виборів, але з лихвою.
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16.10.2020 19:51 Відповісти
Поц той беня.
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16.10.2020 22:37 Відповісти
Ну конечно. БРСМ потратились на халяву заливать авто дебилов, катающихся по городам 14-го с красными шариками. Пора отбивать затраты
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17.10.2020 02:37 Відповісти
"Крупные сети АЗС начали повышать цены на бензин и дизтопливо" - я бы удивился если б начали понижать цены на бензин и дизтопливо.
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17.10.2020 09:01 Відповісти
а беня пока понижает стоимость переработки своей нефти на своем заводе в Кременчуге путем сокращения(оптимизации) работников этого завода и урезания им же зп и надбавок за вредность и стаж.
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17.10.2020 20:11 Відповісти
Карма в дії, видимо.
https://kg.ua/news/vybory3 Как проголосовал Кременчуг во втором туре выборов Президента Украины.
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18.10.2020 22:11 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1897785-svitovi-tsini-na-naftu-znizilisya-844950 Мировые цены на нефть снизились - Крупные сети АЗС начали повышать цены на бензин и дизтопливо
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19.10.2020 08:52 Відповісти

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