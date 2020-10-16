Польша заметила резкий рост поддельных документов на границе с Украиной

С начала года в польских пограничных пунктах пропуска с Украиной выявлено почти 1,2 тыс. фальшивых документов, что на 50% больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что в результате пандемии пассажиропоток уменьшился более 60%.

Об этом сообщил начальник штаба Бескидского отдела пограничной службы Польши Петр Закеляж, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

"Обстоятельства пандемии и связанные с этим ограничения потока людей через границу означают, что люди, которые все же хотят въехать в Польшу, но не отвечают условиям въезда, появляются на контроль с фальшивыми документами, чтобы обойти введенные ограничения и обязательный карантин. Изобретательность людей, которые при проверке пытаются использовать фальшивые документы – не знает границ", – отметил чиновник.

Представитель Пограничной службы Польши добавил, что подавляющее большинство обнаруженных подделок – это документы, которые не связаны с ограничениями. К ним относятся, в частности, водительские права, которые должны подтвердить, что данный человек является профессиональным водителем.

Кроме того, используются все виды трудовых договоров, декларации о сотрудничестве, транспортные заказы, контракты и счета-фактуры, также документы, которыми пользуются мнимые студенты.

По словам чиновника, рекордсменом оказался гражданин Украины, который имел 43 поддельных документа. В основном это были водительские удостоверения и другие документы, связанные с трудоустройством водителей.