Нацбанк обнаружил проблемы с капиталом у 57 страховых компаний

По состоянию на конец первого полугодия 2020 года 57 страховых компаний не выполняли в полной мере требования к платежеспособности и достаточности капитала из-за низкого качества активов.

Об этом говорится в подготовленном Национальным банком Украины (НБУ) первом "Обзоре небанковского финансового сектора", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как подчеркивается в обзоре, невыполнение значительным количеством компаний требований по обеспечению платежеспособности является ключевой проблемой сектора.

"Эти требования были введены еще Нацкомфинуслуг, однако полноценно заработали с 30 июня этого года. Так, 57 страховщиков не выполняли в полной мере требования к платежеспособности и достаточности капитала из-за низкого качества активов. Кроме этого, значительную долю в активах отдельных страховых компаний сейчас составляет неликвидное недвижимое имущество, стоимость которого может быть завышенной", – отмечается в сообщении.

В связи с этим НБУ подчеркивает, что страховщики, которые находятся в зоне риска, должны привести структуру активов в соответствие с требованиями регулятора и, при необходимости, докапитализироваться для выполнения требований к платежеспособности.

При этом в обзоре констатируется, что рынок страхования меньше пострадал от кризисных явлений.

"Так, валовые страховые премии компаний, продолжали свою деятельность, в первом полугодии выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую долю премий занимает автострахование (КАСКО и ОСАГО) В то же время Хотя уровень страховых выплат и вырос до более 30% во II квартале этого года, показатели убыточности даже улучшились, если сравнить с первым кварталом 2020 года", – сказано в документе.