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Новини
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Новинский оформляет собственность на долю Григоришина в "Харьковоблэнерго"

Новинский оформляет собственность на долю Григоришина в

Кипрская Lovitia Investments Ltd бизнесмена Вадима Новинского подала в Антимонопольный комитет (АМКУ) заявку на согласование покупки более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт".

Как сообщает пресс-служба Комитета, АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации и будет собирать отзывы и предложения заинтересованных сторон до 30 октября, передает БизнесЦензор.

Ранее 29,8% акций "Харьковоблэнерго" владела Garensia Enterprises, связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. По состоянию на конец июня 2020 года собственником этого пакета акций стала Inter Growth Investments Limited.

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Как сообщалось, АМКУ в конце 2019 года предоставил разрешение на концентрацию ряда компаний, связанных с бизнесменом Константином Григоришиным и одним из конечных бенефициаров АО "Сумское НПО" Владимиром Лукьяненко в рамках исполнения решения Лондонского арбитража, который обязал Григоришина выплатить Лукьяненко и его партнеру Вадиму Новинскому $300 млн в рамках спора об опционе на пакет акций в "Сумском НПО".

В частности, АМКУ разрешил компаниям Inter Growth Investments Limited (Кипр) и Great Station Properties S.A (Панама) приобрести совместный контроль над Stremvol Holdings Limited (Кипр) – владельцем 83,736% акций АО "Сумское НПО". После этого предприятие перешло под управление менеджмента Лукьяненко.

В свою очередь компании Great Station Properties S.A. (Панама) предоставлено разрешение приобрести более 25% акций АО "Харьковоблэнерго", а также более 25% акций частного АО "Харьковэнергосбыт".

АМКУ также разрешил Inter Growth Investments Limited и Great Station Properties S.A. приобрести совместный контроль над кипрскими компаниями Estival Trading Limited и Osiate Maritime Limited.

Напомним, группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришинаокончательно проиграла Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор в Великобритании на более чем $300 млн в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В частности, в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО "Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину.

В частности, в 2011-2013 годах машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и "Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО – Владимира Лукьяненко-младшего.

Остальная часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.

Автор: 

Григоришин Костянтин (189) Новинський Вадим (225) Харків (729) Харківщина (262) Антимонопольний комітет (1448)


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Топ коментарі
+24
Чому цю кацапську гниду не позбавляють громадянства?
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16.10.2020 17:54
+21
Новинский в русской мафии и связан с русскими спецслужбами.
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16.10.2020 19:29
+8
**** православная))
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16.10.2020 23:01
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Чому цю кацапську гниду не позбавляють громадянства?
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16.10.2020 17:54 Відповісти
Лучше его казнить к чертям!
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16.10.2020 19:30 Відповісти
Новинский в русской мафии и связан с русскими спецслужбами.
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16.10.2020 19:29 Відповісти
**** православная))
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16.10.2020 23:01 Відповісти
СЕПАРАТИЗМ НИЗШЕЙ КАТЕГОРИИ !!!
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17.10.2020 01:04 Відповісти
Кипрская Lovitia Investments Ltd бизнесмена Вадима Новинского подала в Антимонопольный комитет (АМКУ) заявку на согласование покупки более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт".

То есть бабосы за электрику будут утекать напрямую в оффшор и это ЗЕпогань совсем не парит???
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17.10.2020 10:27 Відповісти
АМКУ керує Ольга Піщанська, https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідна сестра Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
Все по плану коломойського- фуйла. Бубочка налагоджує співпрацю з кацапами. І це ніяка не торгівля на крові і не "кумівство".
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17.10.2020 17:58 Відповісти
Когда уже этой кацапской тварюке вобьют осиновый кол !!!
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17.10.2020 10:44 Відповісти
православная ФСбшная гнида из питера Новинский! Его место на Нарах!!! коррупционер, аферист, враг , повязан со спецслужбами РФ, смотрящий за российской церковью, московским пархатом.
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18.10.2020 16:55 Відповісти
Господе,кто только не стрижет харьковчан ? Эти энергосети были общенародной собственностью....их банально скомуниздила банда подонков ,а нынче "респектабельных"и сильно правильнославных прохиндеев!? И некому дать им по грязным лапам....
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18.10.2020 19:31 Відповісти
цікаво - а законним шляхом можна його позбавити громадянства?
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19.10.2020 08:49 Відповісти
і конфіскувати усе? порох цього не зробив - слабак
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19.10.2020 08:50 Відповісти
ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА І ВИКИНУТИ! **** православна
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19.10.2020 08:52 Відповісти
Та нехай вже вдавиться, божа корівка...
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19.10.2020 13:21 Відповісти

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