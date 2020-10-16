Нацбанк назначил нового главу департамента открытых рынков

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам открытого конкурсного отбора с 16 октября 2020 года назначил директором департамента открытых рынков Алексея Лупина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в сферу компетенции нового директора будет входить осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования внутреннего и внешнего финансовых рынков, регулирование ликвидности банковской системы и проведение валютных интервенций, а также управление международными резервами.

Согласно приведенной в сообщении биографии, Лупин имеет значительный практический опыт работы в сфере управления золотовалютными резервами, валютной политикой и финансовыми инструментами.

В частности, с августа 2020 года он исполнял обязанности директора департамента открытых рынков, а до этого на протяжении шести лет был начальником отдела операций на финрынках этого же департамента.

В целом Лупин работает в центробанке с 1998 года, а начал свою карьеру в 1996 году в качестве дилера по валютообменным операциям ОАО "Укрнефтегазбанк".

Как сообщалось, директор Департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Сергей Пономаренко с 21 августа завершил работу на должности по собственному желанию. Он возглавлял департамент с 2015 года.

В связи с его увольнением НБУ с 25 августа объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента открытых рынков.