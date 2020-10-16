В Днепре парализована работа комбината пищевых концентратов, предприятие на грани закрытия

ЧАО "Днепропетровский комбинат пищевых концентратов" 8 октября было отключено от электроэнергии агрокомпанией ООО "Агро-Овен", оперирующей местной электроподстанцией. Причиной стал отказ комбината вместе с другими потребителями заплатить "Агро-Овен" 42 млн грн "на модернизацию подстанции".

Об этом сообщил председатель днепровской общественной организации "Европейская общественная инициатива" Александр Дзюба, передает БизнесЦензор

По состоянию на 16 октября подача электроэнергии не возобновлена. Комбинат несет миллионные убытки. Сотни его сотрудников могут остаться без зарплат. Бюджет Днепра недополучит налоги и сборы.

Если комбинат в ближайшее время не возобновит работу, это может привести к его закрытию и социальному взрыву.

"К нам обратились сотрудники комбината, которые боятся потерять работу из-за действий владельца "Агро-Овен" Виктора Заворотнего. Это уже не первая жалоба на него, которую мы получаем. Нам жаловались жители сел Магдалиновского района на опасность загрязнения нечистотами с ферм "Агро-Овена" их земельных участков. Также, строительство, которое начала его компания в районе памятника Шевченко в Днепре, угрожает разрушением школы №19", - говорит Александр Дзюба.

По его словам, "Агро-Овен" требует от комбината и ряда других предприятий 42 млн грн, якобы, на реконструкцию электроподстанции. С "Агро-Овеном" у комбината нет договорных отношений.

"Мы начали независимое расследование этой ситуации. Абсолютно непонятно, как получилось так, что подстанцией владеет ООО "Агро-Овен", которое никакого отношения к системе энергообеспечения не имеет. Фактически, сейчас речь идет о вымогательстве денег, ведь предприятие дисциплинированно платит за электроэнергию. К нашему расследованию планируют подключиться, также, и другие общественные организации" - говорит Александр Дзюба.

Днепропетровский завод пищевых концентратов — одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Днепропетровской области. В 1930-е годы предприятие одним из первых в СССР начало производить кукурузные хлопья на оборудовании, закупленном в США.

Предприятие является одним из крупнейших на Украине производителей сухих завтраков и растворимых напитков. Его продукция успешно реализуется на за рубеж.