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Новини
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В Днепре парализована работа комбината пищевых концентратов, предприятие на грани закрытия

В Днепре парализована работа комбината пищевых концентратов, предприятие на грани закрытия

ЧАО "Днепропетровский комбинат пищевых концентратов" 8 октября было отключено от электроэнергии агрокомпанией ООО "Агро-Овен", оперирующей местной электроподстанцией. Причиной стал отказ комбината вместе с другими потребителями заплатить "Агро-Овен" 42 млн грн "на модернизацию подстанции".

Об этом сообщил председатель днепровской общественной организации "Европейская общественная инициатива" Александр Дзюба, передает БизнесЦензор

По состоянию на 16 октября подача электроэнергии не возобновлена. Комбинат несет миллионные убытки. Сотни его сотрудников могут остаться без зарплат. Бюджет Днепра недополучит налоги и сборы.

Если комбинат в ближайшее время не возобновит работу, это может привести к его закрытию и социальному взрыву.

"К нам обратились сотрудники комбината, которые боятся потерять работу из-за действий владельца "Агро-Овен" Виктора Заворотнего. Это уже не первая жалоба на него, которую мы получаем. Нам жаловались жители сел Магдалиновского района на опасность загрязнения нечистотами с ферм "Агро-Овена" их земельных участков. Также, строительство, которое начала его компания в районе памятника Шевченко в Днепре, угрожает разрушением школы №19", - говорит Александр Дзюба.

По его словам, "Агро-Овен" требует от комбината и ряда других предприятий 42 млн грн, якобы, на реконструкцию электроподстанции. С "Агро-Овеном" у комбината нет договорных отношений.

"Мы начали независимое расследование этой ситуации. Абсолютно непонятно, как получилось так, что подстанцией владеет ООО "Агро-Овен", которое никакого отношения к системе энергообеспечения не имеет. Фактически, сейчас речь идет о вымогательстве денег, ведь предприятие дисциплинированно платит за электроэнергию. К нашему расследованию планируют подключиться, также, и другие общественные организации" - говорит Александр Дзюба.

Днепропетровский завод пищевых концентратов — одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Днепропетровской области. В 1930-е годы предприятие одним из первых в СССР начало производить кукурузные хлопья на оборудовании, закупленном в США.

Предприятие является одним из крупнейших на Украине производителей сухих завтраков и растворимых напитков. Его продукция успешно реализуется на за рубеж.

Дніпро (516) завод (735) Новини компаній (3345) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+2
Обыкновенный рэкет от ДТЭК рукками ООО "Агро-Овен". У рыжего члена много разных схем, как обобрать лохов , а самая свежая - свободная экономическая зона Донбасса
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16.10.2020 20:07
+1
Жалко
..помню кукурудзяни хлопья и кофейный напиток его производства
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16.10.2020 18:16
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Жалко
..помню кукурудзяни хлопья и кофейный напиток его производства
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16.10.2020 18:16 Відповісти
Хозяин из регионов.
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16.10.2020 19:10 Відповісти
Подстанцию в свое время не передали на баланс Облэнерго в ввиду жадности и тупости, сами ее не обслуживали, а теперь хотят модернизацию за счёт Облэнерго.
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16.10.2020 19:16 Відповісти
Обыкновенный рэкет от ДТЭК рукками ООО "Агро-Овен". У рыжего члена много разных схем, как обобрать лохов , а самая свежая - свободная экономическая зона Донбасса
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16.10.2020 20:07 Відповісти
На 15 октября электроэнергию подано..хреновая общественная организация...вот так и втирают продажные журналисты неправдивую информацию
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16.10.2020 22:37 Відповісти
Оце є план Кремля, війна трансформувалась в іншу фазу. Ворог діє по іншому, через корумпованих посадовців. План Кремля хаос в Україні, недовіра владі. В Дніпрі вимикають від газопостачання житлові будинки.
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16.10.2020 22:39 Відповісти
а где в стране рынок электроэнергии, что бы купить у другого? где антимонапольный комитет?что чся эта шушера собирает бабло на выборы для цирка малороссов?
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17.10.2020 10:46 Відповісти
Доброго времени!

ТО, ЧТО КОМБИНАТ ПОДКЛЮЧИЛИ К ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - НЕПРАВДА. Электричества от подстанции ООО «Агро-Овен», которую использует «ДТЭК. Днепровские электросети» как не было, так и нет. Сейчас предприятие получает электроэнергию, благодаря работе электрогенераторов и они обеспечивают его работу лишь на четверть от потребности. КОМБИНАТ ПРОДОЛЖАЕТ НЕСТИ КОЛОССАЛЬНЫЕ УБЫТКИ.

Хочу более детально объяснить ситуацию, поскольку меня об этом попросили сотрудники комбината. При явном сговоре с «ДТЭК. Днепровские электросети», ООО «Агро-Овен» требует деньги от комбината и других пользователей электроподстанции еще с августа 2019 года. За это время аппетит выросла с 24,7 млн грн до 42 млн грн.

ЗА ЭТО ВРЕМЯ «АГРО-ОВЕН» ВМЕСТЕ С «ДТЭК. ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ» ОТКЛЮЧАЛИ КОМБИНАТ И ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ШЕСТЬ РАЗ

«ДТЭК. Днепровские электросети» НА ЖАЛОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЕМУ ПЛАТЯТ И ПЕРЕД КОТОРЫМИ НЕСЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ. И ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЕМУ ЭТА СИТУАЦИЯ ВЫГОДНА.

По закону и заключенным с потребителями договорам «ДТЭК. Днепровские электросети» должна за собственный счет модернизировать все оборудование, НО, ПО-ВИДИМОМУ, НЕ ХОЧЕТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ.

7 октября этого года «Агро Овен» ультимативно потребовал от всех пользователей электроподстанции заключить с ним договора и заплатить за ее «модернизацию» 42 млн грн.

А на следующий день, 8 октября подача электроэнергии БЫЛА ОТКЛЮЧЕНА И НЕ ВКЛЮЧЕНА ДО СИХ ПОР.

Раньше, в случае отключений предприятие подключалось к подстанции «Нижнеднепровск-Узел» АО «Укразализниця». Но часть кабеля проходит по территории ООО «Агро-Овен» и 8 октября ОН БЫЛ ПОВРЕЖДЕН.

Днепропетровский комбинат пищевых концентратов на грани закрытия.

КТО БУДЕТ КОРМИТЬ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ ОКАЖУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ?
АНДРЕЙ ТЕРЕЩУК И ВИКТОР ЗАВОРОТНИЙ?
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18.10.2020 17:08 Відповісти
А что, в ЧАО "Днепропетровский комбинат пищевых концентратов" не существует юристов? Подайте в суд по статье "Вымогательство" на злодеев. Чё пищать на цензоре?
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18.10.2020 23:31 Відповісти

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