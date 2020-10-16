Нацбанк выявил проблемы с капиталом у 12 кредитных союзов

По состоянию на конец первого полугодия 2020 года 12 кредитных союзов из 328 нарушали требования к достаточности капитала из-за отсутствия необходимого объема чистых процентных доходов для покрытия административных расходов.

Об этом говорится в подготовленном Национальным банком Украины (НБУ) первом "Обзоре небанковского финансового сектора", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Коронакризис больше всего сказался именно на секторе кредитных союзов, активность которых существенно снизилась весной, а ухудшение качества активов из-за невозврата кредитов заемщиками привело к убыткам", – сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что для этого сектора ситуация дополнительно осложняется из-за законодательного ограничения на предоставление сопроводительных финансовых услуг.

"Из-за ограниченности источников привлечения средств и конкурентных преимуществ много кредитных союзов потребует значительных усилий и длительного времени для восстановления. Учитывая, что значительная часть кредитных союзов не имеет достаточного объема чистых процентных доходов для покрытия административных расходов, а убытки от ухудшения качества кредитов выросли во время карантина, учреждения не имеют возможности наращивать капитал", – констатируют в НБУ.

Поэтому 12 из них работают с нарушением требований к достаточности капитала, говорится в обзоре.

"Следовательно, кредитные союзы должны усилить свою операционную эффективность: пересмотреть уровень административных расходов, при необходимости скорректировать стоимость привлечения и предоставления средств", – подчеркивают в НБУ.