В Киеве начали подачу тепла в жилые дома

В Киеве начали подключение зданий к теплу, по состоянию на 16:00 пятницы тепло получили 7,8% жилищного фонда (775 домов).

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что учреждения социальной сферы подключаются к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства. Сейчас тепло уже получают 1,5% больниц (5) и 0,4% от общего количества детсадов (2).

"Включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки – температуры теплоносителя и давления – может привести к аварийным повреждениям. Поэтому развертывание системы происходит постепенно", – подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что в Киеве функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2700 километров тепловых сетей. В соответствии с технологическими нормами, развертывание такой системы занимает около 7 дней.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале отопительного сезона в столице в пятницу, 16 октября, в связи с надвигающимся похолоданием.