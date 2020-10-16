Новый терминал в аэропорту Запорожья откроют для пассажиров

Новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начнет работу с понедельника, 19 октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом мэр города Владимир Буряк сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня мы, наконец-то, получили сертификат, который позволяет открыть новый терминал Международного аэропорта "Запорожье"!.. Уже с понедельника новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней будет принимать международные", – сообщил мэр города.

Как сообщалось, КП Международный аэропорт "Запорожье" завершило строительство нового пассажирского терминала еще в мае, однако не могло получить разрешительные документы для начала его работы. Пропускная способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.