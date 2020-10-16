Обновленную версию приложения "Дія" установили больше миллиона человек
С момента запуска 5 октября обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0" уже установили 1 млн украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.
В министерстве напомнили, что сейчас с помощью приложения в цифровом формате доступны такие документы, как паспорт гражданина (ID-карта и биометрический загранпаспорт), водительское удостоверение и техпаспорт на авто, налоговый номер (ИНН), справка внутренне перемещенного лица, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет (отображается у обоих родителей) и цифровой студенческий билет.
Среди главных функций обновленной версии "Дія 2.0" в министерстве называют шеринг документов, который позволяет обмениваться копиями документом с электронной подписью.
По данным Минцифры, сейчас наиболее активно приложение применяется в банковской сфере. Им можно воспользоваться в отделениях "Приватбанка", "А-Банка", а также при открытии счета в monobank. Полностью онлайн украинцы окрыли уже более 700 счетов.
В министерстве напомнили, что с помощью обновленного приложения можно оплачивать штрафы за нарушение правил должного движения и долги по исполнительным производствами.
Как сообщалось, украинцы за 10 дней через мобильное приложение "Дія" версии 2.0 оплатили штрафов за нарушение правил дорожного движения суммарно на 1,5 млн грн.
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