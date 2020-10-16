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Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до минимума

Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до минимума

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по 16 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке до $1 млн, по сравнению с $8,7 млн неделей ранее.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу. При этом Нацбанк не покупает валюту пять недель подряд.

В то же время курс гривни за неделю снизился с 28,21 грн/$ до 28,365 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 16 октября.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,58 млрд.

Автор: 

валюта (2162) гривня (1540) курс (1493) Міжбанк (328) НБУ (9265)


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https://varta1.com.ua/u-lvovi-dyrektorka-banku-kermuvala-avtivkoyu-u-netverezomu-stani/ Вчора, 16 жовтня, близько 22 год, на проспекті Свободи патрульні зупинили позашляховик, яким керувала регіональна директорка «А-Банку» Юлія Турик ВІДЕО

П"янюча скотина за кермом !
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17.10.2020 09:37 Відповісти
Відверто, поводила вона себе досить чемно... а саме цікаво, хто ж її здав поліції.
Бо було анонімне повідомлення щодо неї.
Хм... дуже дивна історія.
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19.10.2020 11:06 Відповісти
тобто, поводила себе чемно ?!

Та ця кур....ва п"янюча за кермо сіла ! Шо ти мелеш ?! Добре шо біди не наробила !!!
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20.10.2020 22:02 Відповісти
А чого вона скотина одразу?
То що в Вас проблеми з вихованням, те можете не пояснювати.
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28.10.2020 11:23 Відповісти
понеслося... вже НБУ тільки продає валюту, а раніше скуповував.
Ото тепер добре живемо! В який курс зараз будемо цілитися?
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19.10.2020 11:05 Відповісти

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