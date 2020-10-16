Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до минимума

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по 16 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке до $1 млн, по сравнению с $8,7 млн неделей ранее.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу. При этом Нацбанк не покупает валюту пять недель подряд.

В то же время курс гривни за неделю снизился с 28,21 грн/$ до 28,365 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 16 октября.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,58 млрд.