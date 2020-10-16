Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до минимума
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по 16 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке до $1 млн, по сравнению с $8,7 млн неделей ранее.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу. При этом Нацбанк не покупает валюту пять недель подряд.
В то же время курс гривни за неделю снизился с 28,21 грн/$ до 28,365 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 16 октября.
В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,58 млрд.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П"янюча скотина за кермом !
Бо було анонімне повідомлення щодо неї.
Хм... дуже дивна історія.
Та ця кур....ва п"янюча за кермо сіла ! Шо ти мелеш ?! Добре шо біди не наробила !!!
То що в Вас проблеми з вихованням, те можете не пояснювати.
Ото тепер добре живемо! В який курс зараз будемо цілитися?