Украина и Турция подписали меморандум о совместном производстве вооружений

Министр обороны Украины Андрей Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир подписали Меморандум о намерениях относительно реализации оборонно-промышленных проектов.

Документ был подписан в присутствии президентов двух стран Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"В документе определяются намерения сторон начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей", – отмечается в сообщнии.

Также Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали межправительственное Рамочное военное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

"Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещение возможных убытков, порядок разрешения споров и т. п.", – сказано в сообщении.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали Протокол Двенадцатого заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Протокол фиксирует достигнутые правительственными экспертами договоренности, планы и задачи в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и инфраструктуры, а также в сфере таможенной политики", – пояснили в пресс-службе президента Зеленского.

Президент Украины после подписания двусторонних документов подчеркнул, что подписание Рамочного военного соглашения и Меморандума между министерствами обороны двух стран открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества.

"Именно сотрудничество в сфере оборонной промышленности является определяющим для развития нашего стратегического партнерства, и я очень рад, что сегодня мы сделали его еще более прочным", – отметил Зеленский.