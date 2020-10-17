В Украине незаконно приватизировали более 5 миллионов га земли, – Госгеокадастр

Более 5 млн гектаров украинских земель за годы независимости были незаконно выведены в частную собственность через механизм бесплатной приватизации, заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Более 5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности в Украине выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации", - сказал Лещенко.

Он добавил, что с 2001 года, когда была введена бесплатная приватизация, начался "грабеж" земли в Украине, а в 2002-м также забрали полномочия у громад распоряжаться землей и передали это право райгосадминистрациям.

"Фактически с 2001-2002 годов у нас образовались чиновничьи кланы, которые, используя свой админресурс, сформировали огромные латифундии в частной собственности, но не подмораторной формы, а придумали хорошие формулировки и вышли на апогей этой формулировки уже с 2010-2011 годов - так называемые земли личного крестьянского хозяйства. Это неподмораторная форма - покупай, продавай, иностранцу отчуждай. И так вышли на режим "дерибана", который измеряется (площадями) европейских стран на территории нашего государства ", - заявил глава Госгеокадастра

По его словам, сейчас идет работа над электронным реестром украинских земель, и в следующем году обнародуют данные о незаконном завладении: "Мы покажем всех во всей красе - регистрация, когда получали, когда были на должности, на кого оформляли из членов своей семьи, покажем 5-месячных детей, на которых они это оформляли, кумовьев, братьев, сватов. А самое главное - мы покажем сетки сложившихся латифундий в частной собственности, которые измеряются сотнями тысяч гектаров "

Лещенко добавил, что когда на публичную кадастровую карту наложили данные с недрами государства, то четко увидели "кто есть кто". По его словам, эту информацию будут обнародовать, а также отстаивать позиции в рамках уголовных производств.

Как сообщалось, ранее Лещенко заявил, что в распоряжении Госгеокадастра находится только 750 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности. По его словам, в Украине официально 10,4 млн га земли сельскохозяйственного назначения - но фактически ее значительно меньше. Лещенко также сообщал, что земельный баланс государства имеет погрешность более чем в 5 млн га.

Верховная Рада в апреле 2020 приняла закон о Национальной инфраструктуре геопространственных данных, благодаря которому будет создан единый Геопортал кадастров и геопространственных данных. Закон позволяет агрегировать и систематизировать соответствующую информацию, которая будет открытой и бесплатной и будет обновляться в режиме реального времени. Пространственные данные под контролем государства будут защищены от манипуляций со стороны рейдеров.